Le cube du petit sauveteur, invention deux-sévrienne pour former aux gestes de premiers secours

Entre les mains de Paul élève de CM1 à l'école d'Échiré près de Niort, le cube du petit sauveteur . Sur une face, le dessin d'un petit garçon tombé d'une échelle et la marche à suivre. "Je l'empêche de bouger, je lui parle. Après, j'appelle un adulte. Et s'il n'y a pas d'adulte ? Le 112", lit l'enfant au commandant Michaël Albrecht du SDIS 79, à l'origine du cube créé il y a maintenant deux ans.

ⓘ Publicité

"J'avais vu un objet qui ressemble à Philadelphie un genre de Rubiks'k Cube qui raconte une histoire. Et on s'est dit pourquoi pas prendre ce Rubiks'k Cube et mettre des images de premiers secours", raconte le pompier, chef du groupement logistique, technique et infrastructures du SDIS 79. Il est aussi référent éducation et citoyenneté.

Des ambassadeurs du secourisme

"J'ai appris que quand une personne se brûlait, il fallait passer sous l'eau froide et quand une personne se coupait, il fallait appuyer avec quelque chose. Si on n'a pas de coton, on peut appuyer avec la main", explique Marion, déjà sensibilisée chez elle. "Si c'est une personne genre les parents qui tombent il faut quand même qu'on sache quel numéro il faut dire", ajoute la petite fille. Pour Michaël Albrecht, "l'idée c'est que les enfants repartent avec un cube chez eux. C'est un petit peu des ambassadeurs auprès de leurs parents. Des ambassadeurs du secourisme".

Le cube permet de dire quoi faire en cas d'accident, de saignement ou encore de chute. © Radio France - Noémie Guillotin

Un objet qui vient répondre à un manque_. "Pour l'école primaire, les CM1, CM2 on n'avait pas d'outil pédagogique"_, précise-t-il. Les dessins ont été faits par un pompier des Deux-Sèvres. "C'est que du bénévolat, y'a aucun bénéfice. C'est vraiment au profit des écoles", insiste Michaël Albrecht. Le succès est au rendez-vous grâce notamment aux réseaux sociaux. "Je pense que dans quelques mois ça va se développer dans plusieurs départements". le Loiret par exemple en a commandé un millier.