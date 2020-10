Le délicat travail des référents "Valeurs de la République" dans les établissements scolaires du Berry

C'est en 2014 que furent nommés les premiers référents laïcité de l'Education nationale, un par académie. Le dispositif s'est étendu depuis. Ils sont désormais une quinzaine dans l'académie d'Orléans-Tours. Inspecteurs ou personnels de direction, ces référents Valeurs de la République (leur nouvelle dénomination) sont susceptibles d'intervenir dans tous les établissements scolaires, de la maternelle à la terminale. Leur mission principale : aider les équipes éducatives confrontées à des atteintes à la laïcité, qu'il s'agisse du port d'un signe religieux ostensible, de la contestation du contenu d'un cours ou d'une demande concernant les menus de la cantine. "Notre mission, c'est d'apporter des éléments aux enseignants pour qu'ils puissent répondre aux élèves, en ouvrant le débat mais en rappelant aussi que le contenu des cours est scientifique et donc indépendant des croyances personnelles", précise Thibaud Pontillon, à la tête de ces référents.

A quel genre d'atteintes à la laïcité les référents sont-ils confrontés ? Réponse de Thibaud Pontillon Copier

Combien d'atteintes ont été recensées dans notre académie l'an passé ? Thibaud Pontillon n'était pas en mesure de répondre ce mardi. Mais on connaît le nombre global de cas pour la France entre septembre 2019 et mars 2020, avant le confinement donc, il s'élevait à 935. Six académies (sur un total de 34) représentaient à elles seules la moitié d'entre eux : Créteil, Grenoble, Normandie, Toulouse, Versailles, Nice, Lyon.