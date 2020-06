Le Département de l'Hérault baisse le prix de la cantine

Pour tenir compte de la situation financière dans laquelle pourraient se trouver de nombreuses familles de collégiens à cause de la crise économique, le Département de l'Hérault proposera à la rentrée de septembre, un nouveau barème d’aide pour les repas servis dans les cantines. Cette aide calculée en fonction du quotient familial sera plus avantageuse. Une mesure proposée dans l’ensemble des établissements, publics et privés sous contrat, accueillant les collégiens héraultais.

Des repas à partir de 1 euro

Les nouveaux montants de l’aide du Département sont calculés selon le quotient familial :

quotient familial inférieur ou égal à 100 : 2,8 euros d’aide par repas

quotient familial compris en 101 et 480 : 1,8 € euro par repas

quotient familial compris entre 481 et 817 : 0,60 euro d’aide par repas

Exemple : Dans les collèges publics où la restauration est gérée par le département, le prix des repas pourra s’échelonner de 1 à 3,80 euros, selon la situation de la famille, pour un coût de de production du repas de 8 euros.

La demande se fera entre le 15 juin et le 30 septembre 2020 en se connectant au site internet dédié.

Cette aide s’adresse à toute personne domiciliée dans le département de l'Hérault ayant la garde légale et effective de l’enfant demi-pensionnaire ou interne. L’élève doit être scolarisé(e) en classe de 6e, 5e, 4e ou 3e et dans un établissement scolaire public, privé sous contrat, ou hors département lié par une convention avec Département de l’Hérault.

Contact : Service d’aide à la restauration scolaire du Département : 04.67.67.81. 93 du lundi au vendredi de 9h à 12h ou restaurationscolaire@herault.fr