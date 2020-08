Le département de la Loire ne paiera pas pour les masques des collégiens

Alors que des milliers de collégiens sont appelés à faire leur rentrée en portant un masque, les syndicats enseignants sont montés au créneau ces derniers jours. Invité sur France Bleu Saint-Loire ce lundi matin, Romain Allard affirmait que tout les départements de l'académie fournissent leur élèves en masques, sauf la Loire. Le président du département Georges Ziegler disait la semaine passée qu'il n'était pas question de payer les masques des collégiens. Sa vice-présidente en charge de l'éducation Michèle Maras reste sur cette ligne malgré les critiques qui visent la majorité. C'est avant tout une affaire d'argent plus que d'arguments sanitaires : "Je n'ai pas entendu que cela concernait tous les départements. On m'a signalé notamment l'Ain. Aujourd'hui il n'est pas question de financer les masques. Nous estimons que cela relève de la politique sanitaire avec une prise en charge par l’État. Nous sommes un département pauvre et vieillissant avec un fort taux de familles en difficulté. Nous avons une aide sociale qui sur 800 millions d'euros nous occupe 60% de notre budget. Si nous voulons assurer à côté de cela un entretien des collèges, un effort numérique, nous avons fait le choix de ne pas acheter de masques".