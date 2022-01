Le département des Pyrénées-Orientales distribue 50 000 masques FFP2 dans les collèges

50 000 masques FFP2 pour faire face à la situation actuelle, "on a deux variants à la fois du Covid-19, le Delta, qui continue d'exister, et le variant Omicron qui vient d'arriver", constate Hermeline Malherbe, présidente du département. Décision a donc été prise de distribuer des masques aux près de 400 agents techniques dans les 31 collèges du département, cela concerne les femmes et hommes de ménage et les agents de cantine principalement.

Des masques FFP2 pour les agents des collèges

"On avait acquis un stock en 2020 qu'on n'a pas utilisé donc c'est le bon usage de l'argent publique", précise la présidente. 20 000 masques sont réservés aux agents, et 30 000 autres seront à disposition des principaux de collège, pour distribuer éventuellement à des enseignants et élèves particulièrement fragiles : "Les enseignants dépendent de l'Éducation nationale et on ne peut pas se substituer à l'Éducation nationale sur ce genre de choses". Les agents techniques recevront, chaque semaine, 10 masques FFP2, pendant plus de trois mois.

Une centaine de capteurs de CO2 dans les cantines des collèges

Le département, pour compléter son dispositif contre l'accélération des contaminations, a aussi décidé d'installer au premier semestre de l'année, près d'une centaine de capteurs de CO2 dans les cantines des collèges. "Les moments de restauration scolaire sont des moments importants, de détente. On sait très bien que personne n'a les masques. C'est important qu'ils soient protégés, qu'ils puissent passer des moments en toute sérénité", explique Marie-Pierre Sadourny, vice-présidente du département en charge de l'Éducation et des collèges.

Des capteurs testés dans deux collèges du département déjà, à Perpignan et à Céret, "on a eu des retours, et on s'est dit qu'il fallait développer tout ça en ayant du sens", conclut Marie-Pierre Sadourny.