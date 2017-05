Le département du Loiret lance un plan de sécurisation des collèges

Pour éviter les intrusions et les risques d'attentats, le Conseil Départemental du Loiret lance des travaux d'aménagement dans les 57 collèges du Loiret. Une facture estimée à 3 millions d'euros d'ici 2 ans.

Dans le cadre du plan Vigipirate, le Conseil Départemental du Loiret a dû revoir toutes les mesures de sécurité AUTOUR et DANS les 57 collèges du département. Depuis déjà un an, quelques travaux ont été effectués notamment sur les portails d'entrée et de secours. Mais, ce n'est qu'un début. En tout, d'ici 2 ans, 3 millions d'euros de travaux sont prévus pour des aménagements extérieurs et intérieurs.

Un diagnostic précis a déjà été fait, collège par collège. Aujourd'hui, tous ou presque sont entourés de grillage avec des portes d'entrée sécurisées. Mais le dispositif doit encore être amélioré. " Il faut travailler sur la reconnaissance des individus qui sonnent à l'accueil" estime David Ducanos, le technicien aménagements dans les collèges du Loiret.

A terme, les portes d'entrée des collèges devront être équipées d'un interphone avec caméra © Radio France - Patricia Pourrez

Nos collèges sont étanches mais on peut faire mieux" selon le Mr Aménagement du département

David Ducanos, technicien chargé des aménagements fonctionnels au Conseil Départemental Copier

L'autre priorité pour le Conseil Départemental, c'est de sécuriser l'intérieur des établissements : les couloirs et les salles de classe. Dès cet été, les agents de maintenance des collèges vont changer toutes les serrures sur toutes les portes des salles de classe pour éviter des intrusions. C'est déjà un budget de 600.000 euros. Des films de protection vont aussi être collés sur les vitres pour les locaux et les classes situés au rez de chaussée. Des systèmes d'alarme seront aussi mis en place dans chacun des établissements pour prévenir les élèves et les enseignants d'une éventuelle intrusion.

Toutes les serrures vont être changées sur toutes les portes des salles de classes

Gérard Malbo est le Vice Président du Conseil Départemental chargé de l'Education Copier

D'ici 2 ans, 3 millions d'euros de travaux sont prévus pour sécuriser les collèges du Loiret. La moitié de ces dépenses sera prise en charge par l'Etat via le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.