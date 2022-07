Le député azuréen LR Eric Pauget veut supprimer la taxe Macron payée par les étudiants

Le député antibois Les Républicains Eric Pauget ne baisse pas les bras face à une taxe qu'il juge de trop. Après avoir échoué avec un amendement, le député azuréen vient en effet de déposer une proposition de loi pour supprimer la CVEC, la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus. Une taxe payée par les étudiants en plus de leur frais d'inscription. La suppression de cette taxe leur permettrait, explique Eric Pauget, d'économiser 95 euros. "Ce serait leur rendre du pouvoir d'achat", explique le député. Ce dernier avait tenté de supprimer cette taxe lors de la discussion sur le pouvoir d'achat qui vient de se terminer mais l'amendement déposé avait été jugé irrecevable. Il souhaite donc désormais que cela fasse l'objet d'une discussion à part et d'une loi supprimant cette taxe créée par Emmanuel Macron en 2017.