Bordeaux, France

Plantu, le dessinateur de presse, est venu jeudi à Bordeaux pour présenter son association Cartooning for peace, en français : dessiner pour la paix, à une vingtaine d'élèves de CM2. La rencontre a eu lieu à la maison de quartier Saint Bruno. Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés, qui combattent pour le respect des cultures et des libertés comme la liberté d'expression.

Le dessinateur a fait participer les enfants. © Radio France - Olivia Chandioux

Plantu s'est prêté au jeu des dessins et des questions des enfants. Un exercice qui est loin de lui déplaire : "J'aime parler de mon travail de dessinateur, j'aime aller dans les écoles et donc me retrouver ici à Bordeaux c'est très sympathique. En plus _les enfants posent plein de questions_, ils veulent échanger, apprendre, dessiner."

Le caricaturiste est surtout venu transmettre un message aux jeunes élèves bordelais : "Nous sommes dans une époque où tout le monde ne comprend pas certains dessins. C'est pour ça qu'il faut tout reprendre, et qu'on commence par les écoles, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé l'association Cartooning for peace pour qu'on puisse ensemble dessiner, construire une conversation graphique, et puis surtout faire des ponts entre les cultures pour construire un dialogue."