Le deuxième collège du pays de Landerneau ouvrira en 2024 sur le Champ de Foire

Landerneau, France

Son implantation faisait débat depuis un an mais elle vient d'être actée : le second collège public du pays de Landerneau verra le jour sur la commune, sur le terrain du Champ de Foire. Les parents d'élèves et élus du secteur avaient multiplié les manifestations pour obtenir l'ouverture de cet établissement : ils avaient obtenu gain de cause en octobre 2018.

480 élèves du secteur accueillis

Plusieurs sites étaient étudiés pour l'implantation de ce nouveau collège : trois à Landerneau même et un dans la commune voisine de Pencran. Le Champ de Foire a été retenu en raison de son aspect accessible. Le nouvel établissement doit éviter aux adolescents de se rendre jusque Daoulas.

Au vu du développement du secteur, l'observatoire de la vie collégienne en lien avec l’agence d’urbanisme Brest Bretagne estime que 916 adolescents supplémentaires sont attendus dans le bassin de Landerneau pour la rentrée 2024. 480 jeunes pourront être accueillis dans le nouvel établissement, en provenance de Landerneau, Lanneuffret, La Roche Maurice, Pencran, Plouédern, Trémaouezan, et d’une partie nord de Dirinon, Saint-Thonan, Saint-Divy, voire de La Forest-Landerneau.

Cela constitue un des plus gros investissements du département, qui finance entièrement le projet à hauteur de 14,5 millions d'euros.