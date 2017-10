Le DFCO tour fait étape à Fontaine-les-Dijon

280 jeunes des clubs de Fontaine-les-Dijon, ASPTT Dijon, USC Dijon, Chevigny et Talant ont participé ce mercredi au DFCO tour. Une vingtaine de joueurs et membres du staff du club professionnels ont animé des ateliers avec les jeunes footballeurs. Un moment rare et intense pour les enfants.

Pour sa première sortie en dehors de ses bases, le staff du DFCO a choisi ce mercredi le stade Michel Ratel à Fontaine-les-Dijon. A cette occasion, 280 jeunes des clubs de Fontaine-les-Dijon, ASPPT de Dijon, Chevigny et Talant se sont retrouvés sur le terrain aux côtés des joueurs professionnels du DFCO. Le cas d'Adrien, jeune footballeur licencié depuis deux mois. Au programme, exercices physiques en compagnie de Florent Balmont, un des joueurs les plus capés de la ligue 1.

Adrien licencié au club de Fontaine-les-Dijon depuis seulement deux mois © Radio France - Stéphane Parry

Dans un autre atelier, Valentin Rozier, défenseur au DFCO fait admirer sa frappe de balle sur le penalty. Cent points si le ballon se loge dans la lucarne, trente si la balle file au ras du poteau.

Valentin Rozier, l'arrière du DFCO qui s'exerce aux penalty © Radio France - Stéphane Parry

Sur le coup de pied dans la surface de réparation, Naël n'est pas le moins adroit : deux tirs dans la lucarne. Le jeune joueur de neuf ans gagne son duel.

Naël 9 ans qui a réussi un total de 200 points à l'atelier penalty © Radio France - Stéphane Parry

Pour les U 11 (joueurs âgés de 11 ans), il y aussi l'atelier baby foot humain. C'est là que la technique parle.

Parmi les ateliers proposés au DFCO tour on trouve le baby foot humain © Radio France - Stéphane Parry

En guise de récompense, les jeunes repartent avec un poster dédicacé, un livre du DFCO et une place de foot pour le prochain match du DFCO contre Nantes. Le prochain DFCO tour aura lieu le 8 novembre à Is-sur-Tille.