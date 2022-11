Le DIGITRUCK un bus école pour le numérique est à Mougins

C'est un camion bleu reconverti en salle de classe connectée. On y entre et on en sort quand on veut. Entrée gratuite. A l'intérieur des professeurs vous apprennent à utiliser votre portable, tablette ou ordinateur. Le bus école entame une tournée en France par les Alpes Maritimes.

Le DIGITRUCK installé à Mougins © Radio France - Violaine ILL Léonide, 80 ans, canne dans une main et téléphone portable dans l'autre explique à Marjorie Szybowski l'une des responsables de l'opération ses difficultés : " je ne comprends pas comment je peux effacer des données" Vous allez dans paramètres, puis..." répond l'enseignante qui lui apprend à faire défiler un menu dans son smartphone. ⓘ Publicité C'est un quotidien pour les animateurs de ce bus école du numérique lancé par HUAWEI, Close The Gap , WeteohCare. Objectif : lutter contre la fracture numérique qu'on appelle l'ilectrisme. Le bus qui a fait ses premiers pas en région parisienne entame une tournée dans les régions en commençant par les Alpes-Maritimes. 70% des personnes qui se présentent spontanément ont plus de 65 ans. "On les aide à comprendre comment écrire un mail, ouvrir son compte AMELI, éviter les fraudes... et certains vont même se perfectionner dans des logiciels compliqués." Des cours gratuits et tout le monde peut venir toquer à la porte. A Mougins, des élèves de l'école Le Cabrières vont aussi participer." Pour apprendre à bien se comporter sur les réseaux sociaux et pour leur expliquer les dangers du cyberharcèlement". Le bus DIGITRUCK propose des formations jusqu'au 3 décembre à Mougins avenue du Maréchal Juin. intérieur du bus DIGITRUCK © Radio France - Violaine ILL