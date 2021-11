Le directeur de l'école Jean Mermoz de Marseille en grève de la faim depuis une semaine

Le 1er novembre Pierre Massi a entamé une grève de la faim pour contester sa suspension par l'Éducation Nationale. "Je me sens un plus léger, j'ai dû perdre cinq kilos, c'est surtout les débuts de grève de la faim qui s'organisent, après je crois que c'est un peu plus stable". Il a décidé d'arrêter de s'alimenter pour dénoncer une suspension. Après avoir dénoncé des dérèglements concernant l'attribution des dérogations à 13 familles, le directeur de l'école Jean Mermoz, située dans le 8e arrondissement de Marseille, a été suspendu de ses fonctions. C'est le 13 septembre dernier que l'inspection académique a décidé de suspendre le directeur, tout comme les activités de l'association des parents d'élèves, le temps d'une enquête administrative qui peut durer quatre mois.

Pour la rentrée 2022, 13 dérogations, dont 10 en petite section de maternelle, ont été accordées pour l'école Jean Mermoz, alors que ces effectifs étaient déjà complets dans les classes. Et c'est ce problème d'effectif qui dérange Pierre Massi : "Quand on attribue des dérogations dans une école, les directeurs et directrices doivent être absolument sollicités. On n'a aucun souci à accepter de nouveaux enfants, notre école est ouverte, mais là, le problème, ce sont les petites sections. Et c'est toute la différence. Car il n'y avait plus de place dans les dortoirs notamment pour la sieste des petits".

Des classes surchargées

Le directeur de l'établissement explique également que ce sureffectif est particulièrement problématique en période d'épidémie. Les lits se retrouvent très rapprochés. Et Pierre Massi cite en exemple le jour du 8 septembre où il a dû organiser l'évacuation de 40 enfants en raison d'un cas de Covid-19.

Concernant ces attributions, Pierre Massi évoque des "pratiques bananières", avec des parents du secteur "dégagés" la veille de la rentrée pour faire de la place aux autres. De son côté le rectorat n'est pas de cet avis et reproche “un dysfonctionnement dans le pilotage de l’école” et “une position inadaptée" du directeur par rapport à la hiérarchie et aux partenaires de l’école.

Le rectorat précise également qu’une enquête administrative est en cours suite à des "dysfonctionnements dans le pilotage de l'école qui lui était confiée, et des problèmes vis-à-vis de sa hiérarchie, et des partenaires de l'école".