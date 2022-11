Le forum Initiativ' Emplois Stages revient pour une 15e édition sur le campus dijonnais

La salle Mutiplex, située sur le campus dijonnais, accueille ce jeudi 17 novembre 2022 le Forum Initiativ' Emplois Stages. Le moment pour plus de 800 étudiants de venir rencontrer 55 entreprises privées et publiques. A la clef : stages, contrats d'alternance et même CDI.

Carole Dulout et Laurent Gautheron, chargés d'orientation et d'insertion professionnelle au pôle formation et vie universitaire de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher Si vous êtes étudiant à la recherche d'un stage, d'une alternance ou même d'un CDI, cette information est pour vous ! Le pôle Formation et Vie Universitaire de Dijon organise ce jeudi 17 novembre le 15e forum Initiativ' Emplois Stages , une sorte de job dating à la salle Multiplex, sur le campus. Plus de 55 entreprises du privé et du public seront sur place pour rencontrer les étudiants. De nombreux secteurs d'activités seront représentés : la défense, la sécurité, les ressources humaines, le domaine de l'informatique mais aussi de la santé. Préparer la rencontre Pour augmenter ses chances d'être repéré par un recruteur, il faut bien se préparer à l'entretien. Alors ce mercredi 16 novembre, le pôle Formation et Vie Universitaire organisait une simulation d'entretien d'embauche. 15 entreprises étaient présentes pour entraîner une cinquantaine de jeunes. Le lieutenant Sam, chef du centre d'information de recrutement des forces armées de Dijon, faisait partie des coach du jour. Il donne ses conseils pour bien réussir un entretien. Une seule chose à faire : venir avec son CV ! Le forum se déroule de 15h à 17h30 à la salle Multiplex, sur le campus de Dijon. loading Une simulation d'entretien d'embauche était organisée ce mercredi 16 novembre à la salle Multiplex de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher