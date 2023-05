Le futur collège de Suze-la-Rousse n'ouvrira pas en septembre 2024

Depuis le moins de novembre 2022, les travaux sont à l'arrêt. En cause les fortes précipitations de l'automne. Les études ont sous estimé le pouvoir d'absorption de l'eau par le sol. Les techniciens redoutent que lors de fortes pluies, l'eau s'accumule sous les bâtiments les plus bas : 5 classes sur les 23 que comptent l'établissement. L'eau pourrait se mettre sous pression et soulever le sol des classes.

Une dalle en béton pour stopper la remontée de l'eau

Il s'agit donc de construire sous le bâtiment qui n'existe pas encore un radier, une dalle en béton de 7,5 centimètres qui stoppera la remontée des eaux. L'eau sera ensuite évacuée par une pompe vers le bassin de rétention déjà prévu dans le projet initial.

Huit mois de retard

Les travaux vont ainsi prendre huit mois de retard et il sera impossible d'ouvrir le collège en septembre 2024 comme prévu initialement. La présidente du conseil départemental Marie-Pierre Mouton ne donne pas de date, "peut-être en septembre 2025" ajoute-t-elle sans certitude.

Il y aura un surcoût de 1,3 millions d'euros sur un chantier dont le coût global s'élève à 24 millions d'euros.

Le futur collège de Suze-la-Rousse se trouve en dehors du centre-ville sur la route de Bollène avec des accès plus faciles que pour le collège actuel situé vers la mairie. Il devrait accueillir 550 élèves.