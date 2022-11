Le futur du jeu vidéo se prépare aussi à Nancy

Le directeur de l'école Benoit Renard en sourit "Pour certains, créer des jeux vidéo, c'est encore l'image d'un gars seul dans sa cave à taper sur un ordinateur". Mais aujourd'hui cela ressemble plus à une image d'Epinal, tellement le secteur a pris de l'ampleur. Depuis plusieurs années, l'industrie du jeu vidéo dépasse largement (en terme de chiffre d'affaire) le cinéma par exemple.

Rien qu'en France en 2020, le chiffre d'affaire du secteur était de 3 milliards et demi d'euros. C'est d'ailleurs un des rares secteurs d'activité économique dont la croissance s'est poursuivie pendant la pandémie de COVID (+20%). Et ce n'est pas fini, avec la perspective du métavers, des univers virtuels dans lesquels votre "moi numérique" pourra se balader et interagir. C'est la grande idée de Meta (maison mère de Facebook), qui, pour y parvenir et créer ces mondes virtuels, cherche des salariés un peu partout dans le monde et notamment en France où le savoir-faire en la matière est reconnu.

Une formation dans le Grand Nancy pour combler les besoins

Qui dit secteur en expansion, dit forcément besoin croissant en main d'oeuvre. Or si selon un récent chiffre donné par le syndicat des jeux vidéo en France, le secteur a besoin de 500 à 800 personnes par an, les structures de formation ou les écoles manquent encore et notamment dans le Nord Est.

C'est le constat qui a amené Benoit Renard a revenir dans sa ville d'origine après avoir travaillé pour un studio de jeu vidéo à Lyon. Il s'est rendu compte qu'entre Reims et Strasbourg, il n'y avait pas de formation à la création de jeu vidéo.

La Game PAD School a donc lancé sa 1ère promotion, avec une petite quinzaine d'étudiants. Un chiffre volontairement limité pour avoir une individualisation maximum de l'enseignement. C'est ce que recherchent en effet les recruteurs aujourd'hui.

A tel point qu'aujourd'hui les grands studios de jeu ne recherchent pas des généralistes mais des hyper spécialistes. Benoit Renard donne souvent cet exemple "Aujourd'hui sur des offres concrètes, on lit qu' on ne recherche pas une personne capable d'animer un personnage, mais plutôt quelqu'un qui va être capable d'animer juste un visage avec ses expressions"

Profils variés et ambiance ludique

Sur la petite quinzaine d'étudiants de cette 1ère promotion de la Game PAD School, il n'y a pas de profil-type. Des reconversions, des réorientations d'étude, des étudiants qui ont déjà eu une expérience dans un studio ou qui ont déjà tenté de monter leur entreprise, les profils sont variés. Mathis, par exemple, a fait 5 ans d'armée, avant de se lancer dans l'aventure "J'avais encore cette vieille idée de me dire que les jeux vidéo, ce n'est pas un vrai métier, mais quand je vois le chiffre d'affaire du secteur et sa progression, je ne me fais pas de souci sur le fait que je trouverai quelque chose à l'issue de la formation"

Seule exigence : le baccalauréat! "Pas besoin d'être très bon en dessin ou de s'y connaître en codage informatique" glisse le directeur Benoit Renard.

3 formations sont proposées à Laxou :

Game Artist : c'est le côté artistique. Il s'agit de créer des personnages, des décors, un environnement Game Designer : en quelque sorte, l'ingénierie du jeu. Comment les créations vont interagir avec le jeu, que se passe-t-il quand on appuie sur tel bouton, comment agencer les décors, comment créer des niveaux, etc... Game Programmer : le côté plus technique. Il s'agit de rédiger le jeu dans le langage informatique.

La salle de cours est organisée comme un grand espace ouvert où les 3 formations se côtoient et se complètent. Sièges et équipements ergonomiques, PC spécialisés pour le jeu vidéo et puis plusieurs zones ludiques

Pour la pause, entre 2 séances de travail, jeux de rôle, jeux de société ou BD © Radio France - Johan Gand

Un espace avec différentes consoles de différentes époques a été aménagé, un bon moyen de se plonger dans la "culture jeu vidéo" © Radio France - Johan Gand

Une formation qui a quand même un coût important, comptez 20 000 euros pour les 3 ans. La Game PAD School organise régulièrement des portes ouvertes et bientôt des ateliers (pendant les vacances) pour faire naître ou confirmer des vocations chez les plus jeunes (12-18 ans).