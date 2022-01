Le futur lycée de Châteauneuf-sur-Loire s'affiche en grand

Le lycée de Châteauneuf-sur-Loire verra le jour en 2026. Il accueillera 1200 élèves et permettra de désengorger les établissements de l'Orléanais. Les travaux débuteront dans deux ans. Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel à la fois, il sera situé à l'entrée de la ville.

C'est un panneau que les automobilistes sortant de la RD 2060 à Châteauneuf-sur-Loire, ne pourront pas manquer : celui du futur lycée de Châteauneuf-sur-Loire. Il est installé sur le terrain du nouvel établissement qui ouvrira dans quatre ans. Il a été officiellement et symboliquement dévoilé, ce mardi, par les élus de la ville et du conseil régional Centre-Val de Loire.

Un lycée à l'horizon 2026

François Bonneau président de la Région avec Carole Canette vice présidente chargée des lycées et Florence Galzin maire de Châteauneuf/Loire - Lydie Lahaix

Ce futur lycée sera implanté, en face de l'aire de covoiturage, au rond-point de la D952 et RD 2460, sur un terrain de près de dix hectares, en pleine nature et à trois kilomètres du centre-ville. Les travaux débuteront dans deux ans, mais la Région a choisi de communiquer en ce début d'année. Le concours d'architecte vient d'être lancé, précise François Bonneau, le président de la Région Centre-Val de Loire, pour qui cet établissement correspond à un réel besoin en termes d'aménagement du territoire.

Un lycée c'est véritablement un aménagement du territoire

"C'est un lycée qui est très attendu parce que l'on est en saturation sur les lycées de la métropole orléanaise de Saint-Jean-de-Braye (lycée Jacques Monod) et de La Source (lycée Voltaire) explique François Bonneau, "ce lycée nous l'installons ici au coeur du Loiret à Châteauneuf où il y a une vraie dynamique économique, où des entreprises se développent et on voit que de plus en plus de nos concitoyens souhaitent venir habiter dans ces communes à taille humaine".

Un lycée trois en un

Le futur lycée pourra accueillir plus de 1.200 élèves, en filières générales et technologiques pour la majorité mais aussi en sections professionnelles. "Des formations professionnelles qui sont en lien avec le monde économique de notre territoire, comme l'agroalimentaire mais aussi l'industrie du bois" explique la maire de Châteauneuf-sur-Loire Florence Galzin, et des formations qui seront aussi tournées vers l'industrie et les technologies de l'environnement.

Il accueillera aussi une centaine d'élèves en sections BTS. Le nouvel établissement disposera d'un internat de 120 places, il proposera de nombreux équipements sportifs, un gymnase, un dojo, une salle de musculation et une autre avec un mur d'escalade, également un terrain de football et une piste d'athlétisme.

Ce lycée va permettre de désengorger les lycées de l'Orléanais

Florence Galzin le répète, ce lycée qui prend en compte l'évolution démographique du secteur, va permettre de soulager les effectifs de certains établissements de la métropole orléanaise, mais dit-elle, l'objectif est également de "rapprocher nos jeunes de leur lieu d'enseignement pour éviter des temps de déplacement qui sont lourds et improductifs et cela répond aussi à des enjeux de développement durable. Car plus on rapprochera les sites d'enseignement des lieux habitations, moins on aura de déplacements".

Emplacement du futur lycée en sortie de Tangentielle, au rond-point de la RD952 et de la D2460 - Lydie Lahaix

Les travaux du futur lycée castelneuvien débuteront en 2024. Ils devront prendre en compte l'impact environnemental, le site retenu se trouve en zone humide et boisée. Le coût global de sa réalisation est estimé à 74 millions d'euros, entièrement pris en charge par la région Centre-Val de Loire. Ouverture prévue : septembre 2026.