Le futur lycée de Sommières portera le nom de Lucie Aubrac

En ce 14 mars, jour de commémoration du décès de la résistante française Lucie Aubrac, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, et le maire de la commune de Sommières, Pierre Martinez, ont annoncé dans une tribune co-signée leur choix de donner le nom de cette femme d'exception au futur lycée de Sommières (Gard). La Région Occitanie a décidé en 2016 de construire un nouveau lycée sur la commune de Sommières, avec pour ambition, rappelle-t-elle, de répondre à la pression démographique importante observée sur ce secteur du département.

« Le 14 mars 2007, la France pleurait la disparition d'une héroïne de la Résistance à l'occupation nazie et au régime de Vichy. Le Gard, sa terre d'adoption, terre des Maquisards, voyait s'en aller une héritière contemporaine de l'esprit de Marie Durand et des Camisards. Comme une évidence, la Région Occitanie a décidé, avec l'accord de la famille et de la commune, de baptiser le nouveau lycée de Sommières, qui ouvrira ses portes en septembre 2021, Lucie Aubrac. Ce choix donnera l'occasion à notre jeunesse de découvrir le parcours de cette femme d'exception, qui, face à l'adversité, n'a pas attendu que les choses changent mais a combattu pour le changement, pour la liberté, pour l'humanité. » , signé Carole Delga et Pierre Martinez dans une tribune commune.

Cette implantation, sur un site situé à environ 2km du centre-ville historique de Sommières, a pour objectifs de diminuer les effectifs du lycée Geneviève De Gaulle-Anthonioz à Milhaud, qui a atteint sa capacité maximale, mais aussi de réduire significativement le temps de trajet des lycéens résidant dans les communes les plus éloignées de leur lycée de secteur.

Financé par la Région à hauteur de 50M€, le futur lycée polyvalent Lucie Aubrac de Sommières accueillera 525 élèves dans un premier temps en 2021, avant de pouvoir en accueillir 1200 à terme. L'établissement proposera une offre de formation et de cursus standards que l'on retrouve dans l'enseignement général, mais aussi des formations professionnelles et technologiques en lien avec les besoins du territoire dans les domaines de l'environnement et de la gestion des déchets.

D'une surface totale de 14 000 m² et comprenant 8 bâtiments, la construction de ce nouveau lycée, à énergie positive, a été guidée par une démarche environnementale forte afin de limiter au maximum l'empreinte écologique des bâtiments.

Le nouveau lycée de Sommières en 10 chiffres clefs :

. Près de 50 M€ investis par la Région pour la construction du lycée

. 525 élèves pour le mois de Septembre, puis 1200 élèves à terme.

. 1050 repas servis par jour à terme

. 100 places disponibles en internat.

. 150 personnes enseignants et agents.

. 14 emplacements bus

. 8 logements de fonction

. 1500m2 de panneaux photovoltaïques pour une production de 380.000 kWh/an.

. 141 arbres plantés et 2675 plantes basses.

. 1 plateau sportif avec terrain multisport et piste d'athlétisme