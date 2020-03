Le futur lycée Simone Veil de Gignac, 1er lycée languedocien à énergie positive

Le lycée Simone Veil de Gignac (Hérault) ouvrira ses portes en septembre 2020. L'établissement, dans les tons verts et bleus, répond aux normes les plus exigeantes. C'est d'ailleurs le premier lycée languedocien à énergie positive.

A la rentrée prochaine, Gignac aura son lycée. Filière générale et technologique, le lycée Simone Veil est à deux pas de la sortie de l'autoroute A750. Impossible de le rater, il est en plein chantier. Quand on sait qu'en presque 40 ans, la population de Gignac a presque doublé -aujourd'hui 6.500 habitants- ce n'est vraiment pas un luxe.

Aujourd'hui, les lycéens de la commune se rendent à Lodève pour étudier. Ce n'est pas le bout du monde certes, mais pouvoir aller à l'école chez soi, cela change la vie selon le maire Jean François Soto. "Ils pourront y aller à vélo, à pied, en toute sécurité, avant la construction d'une passerelle au-dessus de l'autoroute. Ça apporte du confort pour les parents et pour les élèves et après ça va faire de la vie".

Un très bon signe pour la commune

De la vie avec une jeunesse. Quand il tournera à plein régime, en 2022, le lycée accueillera 1.200 élèves, de Gignac et des alentours : Aniane, St-André-de-Sangonis, Popian... Kamel Chibli, vice président de la Région chargé de l’Éducation, est persuadé qu'un tel chantier est plutôt bon signe, "construire un lycée est toujours un projet fabuleux sur le plan éducatif, sur le plan humain mais aussi sur le plan politique au sens noble du terme. Construire un lycée qui va marquer l'histoire d'un territoire et d'un jeune dans son parcours de vie, c'est une chance que nous avons aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde".

Autonomie énergétique

Le lycée Simone Veil répond aux normes les plus exigeantes. Les deux-tiers de l'établissement sont en bois. Pas de climatisation mais une structure très bien isolée. Pour chauffer : géothermie et photovoltaïque. Les deux bâtiments centraux ont une toiture végétalisée. En fait, c'est le premier lycée languedocien à énergie positive. Il a coûté 45 millions d'euros à la Région et de 5 à 8 millions à la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault.