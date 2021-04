Le gouvernement envisage le retour des étudiants en présentiel "à 50% à partir de la mi-mai"

Les bancs des universités pourraient bien accueillir un peu plus de monde dans un mois. Dans un entretien accordé ce lundi à 20 minutes, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal dévoile que le gouvernement travaille actuellement sur un nouveau protocole sanitaire pour les universités. Si les étudiants ne sont pour l'instant autorisés à ne revenir à la fac qu'un jour par semaine, la jauge sera bientôt revue à la hausse. Tout dépendra de la situation sanitaire, avertit tout de même la ministre.

Des perspectives données aux étudiants

Depuis fin janvier, les étudiants peuvent assister à leurs cours en présentiel qu'une journée par semaine. Le gouvernement leur promet un retour à 100% à la rentrée de septembre 2021. En attendant ce bout du tunnel, des perspectives leurs sont données. Un calendrier plus précis est ainsi évoqué ce lundi par la ministre de l'Enseignement supérieur : "_Les étudiants pourraient être en présentiel à 50 %, à partir de la mi-mai ou de la fin-mai_, en fonction de la retombée du pic épidémique", avance Frédérique Vidal. Une lueur d'espoir pour les étudiants qui réclament depuis plusieurs mois déjà de retourner plus souvent dans leurs universités. Actuellement, "60% reviennent", précise la ministre.

Les examens terminaux dans les universités, jusque-là suspendus, "vont pouvoir reprendre à compter du 3 mai (...) en présentiel, à distance ou via la remise d’un rapport", explique Frédérique Vidal. La ministre de l'Enseignement supérieur envisage également plus d'examens en présentiel au second semestre.

Plus d'autotests pour les universités

Pour permettre ce retour sur les bancs de la fac, le protocole à l'étude prévoit un déploiement plus large des autotests. La ministre de l'Enseignement supérieur affirme que "les établissements vont aussi être dotés de milliers d’autotests d’ici à la semaine prochaine pour les personnels et les étudiants afin de renforcer la sécurité sanitaire des établissements". Mais Frédérique Vidal balaie d'un revers la proposition faite début avril par des députés de la majorité de vacciner les étudiants. "Vacciner les 18-25 ne baisserait absolument pas la pression sur le système hospitalier. Mais on peut estimer qu’à l’été, la vaccination leur sera ouverte", explique-t-elle.

Les critères d'attribution des bourses bientôt revus

La crise du coronavirus et les confinements mis en place en France ont mis en exergue la précarité de nombreux étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur admet ainsi qu'aujourd'hui "beaucoup de jeunes sont à la limite de pouvoir bénéficier des aides". "Il faut repenser le système d'allocation des aides sociales aux étudiants", plaide-t-elle. Le gouvernement "va donc revoir les critères d'attribution des bourses, mais rien n'est encore acté. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucune augmentation des droits d'inscription".