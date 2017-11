Le gouvernement lance la réforme de l'apprentissage, une filière qui reste mal aimée

Ce vendredi, la ministre du Travail Muriel Pénicaud lance les discussions en vue de réformer l'apprentissage. Malgré son efficacité pour l'insertion professionnelle, du CAP au master, l'apprentissage souffre toujours d'un déficit d'image : il concerne seulement 7% des jeunes de 16 à 25 ans.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud lance, ce vendredi, les discussions avec les partenaires sociaux et les régions sur la réforme de l'apprentissage. Après un processus de réunions, un rapport doit être remis au ministère du Travail, à celui de l'Éducation et à celui de l'Enseignement supérieur début 2018. Le gouvernement compte rédiger un projet de loi au printemps et le faire adopter avant la fin de l'été prochain. Malgré ses débouchés, l'apprentissage souffre toujours d'une mauvaise image.

L'apprentissage, c'est pour qui ?

Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, l'apprentissage est une formation initiale qui alterne cours théoriques et périodes en entreprise. Elle permet de préparer des diplômes de tous niveaux : CAP, BEP, bac professionnel, BTS, licence, ou encore master. Un contrat d'apprentissage dure en moyenne 20 mois. Si une majorité d'apprentis préparent des diplômes de type CAP, BEP ou bac professionnel (62% en 2016), la part des apprentis du supérieur (bac+2 et plus) grandit sans cesse depuis 1987, année où l'apprentissage a été autorisé pour préparer les diplômes de l'enseignement supérieur.

Combien d'apprentis y a-t-il en France ?

Pendant l'année scolaire 2016-2017, les effectifs d'apprentis ont culminé autour de 420.000, ce qui représente 7% des jeunes de 16-25 ans. Ces dernières années, moins de 290.000 nouveaux contrats ont été signés chaque année, dont deux tiers par des apprentis de sexe masculin. Si ces chiffres du ministère du Travail sont en hausse depuis trois ans, ils restent très inférieurs au pic enregistré en 2011-2012, avec des effectifs qui flirtaient avec les 460.000 apprentis. L'objectif de 500.000 apprentis, fixé depuis des années par les gouvernements successifs, est encore loin.

Quelle insertion professionnelle ?

En 2016, les anciens apprentis affichaient un taux d'insertion dans l'emploi de 68% sept mois après la fin de leur formation, selon des chiffres du ministère de l'Education. Selon le diplôme préparé, qu'ils l'aient obtenu ou pas, ce taux d'insertion est de 54% pour un CAP, de 66% pour un bac pro, de 77% pour un BTS ou de 79% pour une licence ou un master. A diplôme équivalent, l'insertion est généralement meilleure après un cursus en apprentissage qu'en sortant des filières classiques, surtout dans le secondaire. Selon le ministère du Travail, un apprenti sur cinq (20%) abandonne définitivement en cours de route. Ce taux est plus élevé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (38%), pour des diplômes de type CAP-BEP (29%) et dans les petites entreprises (26%).

Où sont formés les apprentis ?

La formation théorique s'effectue dans un des quelque 1.000 centres de formation des apprentis (CFA) ou, pour 10% des apprentis, en lycée professionnel. La quasi-totalité des apprentis effectuent leur formation pratique dans des entreprises du secteur privé. En 2016-2017, l'effectif d'apprentis du secteur public n'a pas dépassé 18.000 jeunes, soit moins de 5% de l'ensemble des apprentis. Les administrations peuvent accueillir des apprentis depuis 1992.

Combien sont payés les apprentis ?

La rémunération moyenne des apprentis était de 869 euros net par mois en 2014. La loi fixe des minima qui progressent selon l'âge et l'année d'apprentissage : de 25% du Smic la première année pour un jeune de moins de 18 ans, à 78% du Smic la troisième année pour un jeune de 21 ans ou plus.

Quel financement pour la filière ?

État, entreprises et régions participent au financement de l'apprentissage, pour un montant total de 8,5 milliards d'euros en 2013. Près de la moitié est financée par les entreprises. L'État et les régions déboursent le reste, à hauteur de deux milliards d'euros chacun. Etat et régions financent aussi des aides à l'apprentissage. L'État verse une aide "TPE Jeunes apprentis" de 4.400 euros aux entreprises de moins de 11 salariés qui accueillent un apprenti mineur. Les régions versent deux primes: une pour les TPE (1.000 euros minimum par année de formation), une pour les entreprises jusqu'à 249 salariés (1.000 euros minimum versés une seule fois). Les TPE peuvent cumuler les trois aides.