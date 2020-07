"Le gouvernement prépare la disparition du bac comme diplôme national" dénonce une enseignante en Touraine

Il y aura le titre, mais aura-t-il la même saveur? Les résultats du baccalauréat 2020 sont rendus ce mardi matin en Indre-et-Loire. 26.637 élèves sont candidats en région Centre-Val de Loire cette année, 14.088 en filière générale, 5735 en filière technologique, 6814 en filière professionnelle. Un baccalauréat très différent des années précédentes et pour cause, les épreuves ont été remplacées par le contrôle continu.

Horaires de publication des résultats sur internet en Indre-et-Loire ce mardi

Bac général : 8h30

Bac professionnelle : 8h30 ou 10h30 suivant les filières

Bac technique : 10h30

Les syndicats contestent pour la plupart ce mode d'examen. Murielle Navarro-Cobet, enseignante en lycée, secrétaire départementale de Force Ouvrière Education en Touraine, ne veut pas parler de "bac au rabais" mais dénonce surtout une réforme qui augure selon elle du baccalauréat des prochaines années, "même si les conditions étaient particulières, nous en avons conscience". Aujourd'hui, le nombre d'élèves au rattrapage sera en-dessous des années précédentes selon elle car "ce n'est pas un bon signe pour les élèves et le bac en général".

Des candidats sont déjà loin, en vacances, sûrs d'avoir le baccalauréat

Le chiffre qui va tout de suite fixer la valeur de ce bac 2020, ce sera le nombre d'admis du premier tour. L'an passé, en Indre-et-Loire, après rattrapage, 82,1% des candidats avait eu le bac, soit le meilleur taux de réussite de toute l'académie, seul département de la région à avoir plus de 80% de réussite dans les filières générales, technologiques et professionnelles. S'il est nettement au-dessus, on pourra alors s'interroger à haute voix. Les notes ont été calculées sur la base du contrôle continu et sur les notes de l'E3C, sorte de bac blanc qui s'est déroulé fin janvier. Pendant deux semaines, fin juin-début juillet, les enseignants se sont réunis en jury pour évaluer les élèves, reprendre les bulletins, lire les appréciations, et leur donner ou non le bac. "Les résultats seront surprenants" explique une enseignante de lycée en Touraine. "Nous avons fait au mieux dans ce contexte exceptionnel" répond un proviseur.