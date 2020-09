Université : le gouvernement promet 30.000 places supplémentaires d'ici 2022

Quelque 30.000 nouvelles places vont être créées dans l'enseignement supérieur entre 2020 et 2022, notamment dans la santé et le numérique, annonce la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal dans un entretien au Figaro ce vendredi.

La santé, le paramédical, le numérique et le développement durable : autant de filières "en tension, qui ont pris du sens au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois" selon la ministre de l'Enseignement supérieur. Dans un entretien publié dans Le Figaro ce vendredi, Frédérique Vidal promet la création de quelque 30.000 nouvelles places dans ces filières d'ici 2022. Le budget pour ces créations de place, qui figure dans le plan de relance annoncé jeudi par le Premier ministre Jean Castex, s'élève à 180 millions d'euros, a indiqué le ministère.

"L'idée", selon Frédérique Vidal "est d'avoir un dialogue beaucoup plus fourni entre l'Etat et les régions pour définir les filières en tension". Ces 30.000 créations incluent les 10.000 nouvelles places annoncées en juillet pour la rentrée dans les filières les plus demandées de l'enseignement supérieur, notamment dans les formations de santé, pour faire face à l'afflux de lycéens cette année après un taux record de réussite au bac.

Les cours "au maximum en présentiel"

Concernant la rentrée universitaire perturbée cette année par la crise du coronavirus, la ministre souhaite que les étudiants reprennent les cours "au maximum en présentiel" malgré le rebond de l'épidémie. "Plutôt que de dire qu'il y aura des promotions entières à distance et d'autres sur place, je recommande de faire de l'hybridation, avec une petite partie à distance", a-t-elle détaillé assurant que "les établissements sont prêts à recevoir les étudiants" dans les conditions dignes du protocole sanitaire.