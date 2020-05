"Le gouvernement rouvre les collèges pour les rouvrir", selon Georges Méric en Haute-Garonne

Les collèges rouvrent progressivement à partir de ce lundi 18 mai après deux mois de confinement. C'est le cas des 96 établissements de Haute-Garonne même si le président du Conseil départemental est très partagé sur cette question. Georges Méric dénonce une "improvisation" du gouvernement et dénonce un intérêt pédagogique "très réduit" pour les élèves.

"C'est une rentrée qui est dans l'improvisation" - Georges Méric

Pour Georges Méric : " Le gouvernement rouvre les collège pour les rouvrir". Le président socialiste du Département se demande quel enseignement pourra être délivré au compte goutte : "Quel est l'intérêt pédagogique? il est réduit. Ces enfants auront en gros 14 jours d'école d'ici le 4 juillet donc oui c'est une rentrée qui est dans l'improvisation". La jauge des 15 élèves par classe n'est pas tenable selon lui, "nous ce sera entre 7 et 9 élèves par classe".

Dans le Journal du Dimanche hier, Georges Méric et d'autres présidents des départements de gauche ont lancé un appel à Emmanuel Macron. Il demandent plus de décentralisation, de dialogue et moins de contraintes financières après la crise du Covid-19.