Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et la ministre de la Culture Françoise Nyssen ont présenté, ce lundi, leur "plan chorale" sur France Musique. Le gouvernement veut instaurer une chorale par école à la rentrée 2019, et proposer deux heures de chorale dans chaque collège de France.

Françoise Nyssen, la ministre de la Culture et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale ont présenté ce lundi matin sur France Musique le "plan chorale", qui a pour but d'instaurer une chorale par école à la rentrée 2019. Pour Jean-Michel Blanquer, "la musique et la lecture font partie des priorités" pour que l'école soit un lieu où les élèves vont "avec bonheur et confiance". "Chanter ensemble, s'écouter, apprendre, c'est un socle", a ajouté Françoise Nyssen.

Un établissement sur deux dès 2018, une option chorale au collège

Aujourd'hui, il existe une chorale dans un établissement sur quatre, indique franceinfo. Les ministres de la Culture et de l'Education nationale veulent, "dès 2018", qu'un "établissement sur deux" puisse dispenser des heures de chant. L'une des mesures les plus importantes, pour Jean-Michel Blanquer, est celle qui consiste à proposer "deux heures de chorale dans chaque collège de France, sur les 7.100 collèges en France". La chorale deviendra _"_une option facultative, comme une langue ancienne".

20 millions d'euros rien que pour la partie collège

"Le Plan chorale, rien que sur la partie collège, a un coût de 20 millions d'euros, avec une contribution du ministère de la Culture importante _à hauteur de trois millions_", précise Jean-Michel Blanquer. Le reste sera financé par le ministère de l'Éducation nationale.

Plus de musique en lycée professionnel

Le ministre compte également "renforcer les plans départementaux de chorale qui avaient été créés par Jack Lang", en mettant plus de moyens et "beaucoup encourager la musique en lycée et notamment en lycée professionnel." Pour Françoise Nyssen, chanter est _"une pratique joyeuse, de cohésion_, de lien, de joie". La ministre de la Culture estime qu'en "introduisant la lecture et la musique par la chorale, on peut créer ce désir", ce que Jean-Michel Blanquer appelle un "écosystème favorable à la musique".