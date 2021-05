Le gouvernement participera au "plan écoles" de Marseille

La ministre de la Cohésion des territoires s'est rendu ce vendredi à Marseille pour visiter une école du quartier St Lazare. Un plan de rénovation à plus d'un milliard d'euros pourrait être annoncé dans quelques semaines.

Jacqueline Gourault s'est rendu ce vendredi matin à l'école National à Marseille à proximité de la gare St Charles. Accompagnée par le maire de la ville, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a pu constater l'état de vétusté de cet établissement, comparable à nombreuses autres écoles marseillaises.

400 enfants fréquentent l'école. A cause du protocole sanitaire, quatre récréations différentes sont organisées chaque matin. Les élèves sont donc à l'étroit. "Ils sont peut-être aussi en danger, dit Fanny Jolivet, enseignante en CM1/CM2. On ose à peine prendre les escaliers de secours. Il y a des inondations quand il pleut. Et là c'est propre mais l'école a été nettoyée vite fait hier".

La promesse du président de la République

Pendant la visite, l'urgence d'un plan de rénovation s'est imposé. "C'est une belle école mais avec beaucoup d'enfants dans un espace un peu compliqué, explique Jacqueline Gourault. _On sent bien que la ville de Marseille a besoin d'un programme pour les écoles. Je suis là pour réitérer ce que le président a dit au maire de Marseille, c'est à dire qu'il accompagnerai la ville pour la rénovation des école_s".

La ministre ne donne pas plus détails sur le dispositif qui se prépare. Selon le maire, Benoit Payan, il faudra "plus d'un milliard d'euros". Confidence d'une élue de la République en marche : Emmanuel Macron pourrait venir faire des annonces avant la fin de l'année scolaire.