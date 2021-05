Le grand oral du bac c'est en aucun cas pour piéger les élèves explique la rectrice de l'académie de Limoges

La retour en cours ce lundi des lycéens est marquée par la colère de nombreux élèves qui demandent l'annulation des épreuves du bac. Des épreuves qui sont là pour mieux les préparer à leur avenir et non pas pour les piéger leur répond la rectrice de l'académie de Limoges sur France Bleu Limousin.

L'épreuve écrite de philosophie et le grand oral du baccalauréat que le ministre de l'éducation nationale a choisi de maintenir suscite la colère de nombreux lycéens qui estiment ne pas être prêts après 4 semaines d'interruption des cours en présentiel. Ils ont pu retourner en cours cette semaine mais seulement en demi jauge vu la situation sanitaire. Invitée ce mardi matin sur France Bleu Limousin, la rectrice de l'académie de Limoges s'est voulue rassurante. "Si ces examens sont maintenus c'est parce qu'ils préparent les élèves à l'enseignement supérieur et à l'avenir... Ce n'est en aucun cas pour les ennuyer ou les piéger" explique Carole Drucker-Godard qui rappelle aussi que des aménagements vont être mis en place pour ne pas pénaliser les élèves.

Premiers autotests dans les lycées à partir du 17 mai

Concernant la sécurité sanitaire dans les établissements scolaires du second degré, la rectrice de l'académie de Limoges reconnait qu'il y a un léger décalage pour l'arrivée des autotests. "Il y a 60 millions d'autotests qui sont dispatchés dans les établissements de toute la France, mais on est dans les temps pour l'académie de Limoges car dés la semaine prochaine ils arriveront dans les lycées et après une semaine de formation ils pourront dés la semaine du 17 mai être utilisés" précise encore la rectrice de l'académie de Limoges.