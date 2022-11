"Le harcèlement commence dès l'école primaire", confirme une association ligérienne de protection de l'enfance

Des moqueries, des insultes, des violences physiques parfois et même sur les réseaux sociaux. Un enfant sur dix serait victime de harcèlement à l'école. Ce 10 novembre est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et à cette occasion, Karim Laidouni était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire, en tant que chef de service de l'AGASEF, association de gestion de l'action sociale des ensembles familiaux.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le harcèlement scolaire, c'est un fléau qui commence dès l'école primaire ?

Karim Laidouni : Oui, c'est une expérience que j'ai vécu en tant que parent, puisque j'ai eu une fille qui avait souvent des brimades à son encontre. Elle n'avait pas le droit de parler, de discuter à ses copines parce qu'il y en a qui faisaient barrage. Et je peux vous dire que ça peut être assez compliqué. Quand elle revient à la maison, on sent le stress, l'angoisse. On a d'abord eu des signes et puis elle a fini par en parler. Mais du coup j'ai vu comment ça pouvait être difficile de travailler avec l'école et puis avec les parents des autres enfants.

Comment trouver le point de bascule entre des moqueries et le harcèlement ?

On n'arrive pas voir la limite, c'est difficile, mais le harcèlement, on va dire qu'il y a répétition des actes. Et puis surtout, et c'est là où je me dis qu'il y a un travail à faire, c'est le manque d'empathie de la part de la personne qui harcèle. Il oublie l'effet que ça peut faire chez l'autre.

Votre association, l'AGASEF, propose de faire de la médiation entre victimes de harcèlement et harceleur. C'est possible et nécessaire ?

Oui et il y a plusieurs manières de le faire. On a expérimenté, en vue d'être habilité, une rencontre auteur victime, avec des éducateurs qui ont été formés à la justice restaurative. On s'est rendu compte que, dans le cadre scolaire, il est intéressant non pas de traiter les choses avec les deux personnes, mais de traiter les choses avec tout un système, donc les enseignants et les parents aussi. L'idée c'est de travailler sur l'empathie, sur le partage des émotions. Et surtout, à l'issue, les jeunes vont prendre un engagement, devant témoins. A ce moment là, la victime aura été soutenue, et l'auteur aura été sensibilisé.

Toute personne confrontée au harcèlement peut en parler en appelant deux numéros :