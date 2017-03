LE + INFO - Êtes-vous satisfait du lycée de vos enfants ?

On retourne au lycée dans "le + Info" de ce jeudi matin. Et si possible dans le meilleur lycée du département l’Éducation nationale vient de dévoiler le palmarès 2016.

Quel est le meilleur lycée de France, de Côte-d'Or ? Un classement a été dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale mercredi. On y apprend que le meilleur lycée de Bourgogne est dans l'Yonne à Sens. Que le deuxième et le troisième sont en Saône-et-Loire, à Mâcon et Paray-le-Monial. Il faut attendre la 4e place pour trouver le premier lycée côte-d'orien : c'est Carnot à Dijon qui a un taux de réussite au bac de 98%. Sur les autres marches dans le département, trois lycées privés : Saint-Bénigne à Dijon, Saint-Cœur à Beaune et Saint-Joseph à Dijon encore.

Comment est fait ce classement ?

Il y a deux critères : le taux de réussite au bac et le taux d'accès au baccalauréat, ça veut dire combien d'élèves ont fait leurs trois années entières dans le lycée. Attention, l’Éducation nationale ne tient pas compte des redoublements ce qui fausse un peu les pourcentages. Le classement ne sépare pas non plus les lycées privés des lycées publiques alors qu'on sait qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Pour Maxime Reppert, le président du syndicat de professeurs SNALC en Côte-d'Or, cela prouve bien que ces classements ne veulent rien dire. Il nous en dira plus, à 7h50 ce jeudi matin.

Le reflet d'une année de travail ?

Pour autant, ces classements, s'ils donnent une photographie intéressante à un instant T ne reflètent pas le travail d'une année dans un établissement. L'investissement quotidien des équipes pédagogiques est un peu mise de côté. On demandera justement au proviseur du lycée Eiffel à Dijon, ce qu'il en pense. Philippe Grand sera notre deuxième invité à 8h15.