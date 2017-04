LE + INFO - L'apprentissage, la solution contre le chômage?

Pourquoi choisir l'apprentissage plutôt qu'une formation traditionnelle? De plus en plus d'entreprises forment des apprentis en vue d'un recrutement. Pour les jeunes qui signent un contrat d'apprentissage, c'est la garantie de décrocher un emploi. C'est le + INFO de ce mercredi.

Depuis ce mardi et jusqu'à demain, le parc exposition de Dijon accueille la 8 ème édition du salon Apprentissimo, salon dédié à l'apprentissage et l'alternance en Bourgogne-Franche-Comté. Ce rendez-vous s'adresse à la fois aux jeunes en quête d'une orientation professionnelle mais aussi aux entreprises qui recherchent de futurs salariés. Au salon Apprentissimo, 30 entreprises sont présentes. Elles proposent plus 400 offres d'emplois en alternance.

L'apprentissage plutôt qu'une formation traditionnelle

Hormis les formations coiffure ou restauration qui embauchent beaucoup d' apprentis, d'autres secteurs comme les métiers de bouches, les métiers du son et de l'image ou même les filières sports recherchent aussi des apprentis. Pour les entreprises, c'est une manière de transmettre le savoir-faire. Pour les jeunes qui suivent une formation, ils ont plus de chances de trouver un emploi. 7 apprentis sur 10 trouvent un travail six mois après avoir obtenu leur diplôme.

A 7 heures 50, l'invitée France Bleu Bourgogne est Audrey Maignot, conseillère apprentissage à la Chambre d'industrie et de commerce de Côte-d'Or