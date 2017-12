Le + INFO - Le niveau de lecture en baisse pour les écoliers français

Les capacités de lecture des écoliers français en recul ! C'est ce que montre la dernière enquête PIRLS rendue publique cette semaine. Menée dans 50 pays, l'étude vise à comparer les systèmes éducatifs de ces pays. La France arrive 34e sur 50 en compréhension en lecture. C'est le thème du + INFO.

Les capacités de lecture des écoliers français en recul. C'est ce que montre la dernière enquête PIRLS* 2016 (Programme international de recherche en lecture scolaire en CM1). Une enquête réalisée dans 50 pays sur des enfants âgés de neuf à dix ans,. Le constat le plus inquiétant, c'est que les écoliers français ont surtout régressé en compréhension.

Travailler la compréhension des textes

Un constat qui ne surprend qu'à moitié Martine Jacques, Maître de conférences en Littérature française à l'Université de Bourgogne, et à l'ESPE de Dijon et Mâcon. "Les recherches actuelles montrent qu'il y a toute une dimension de la compréhension des textes qui n'est pas autant travaillée en France que dans d'autres pays."

Nos écoliers savent très bien décoder un texte mais ils ne savent pas, ou ils n'osent pas en déduire du sens, des informations ou même en avoir une opinion- Martine Jacques, Maître de conférences en Littérature française à l'ESPE Dijon et Mâcon

Il est primordial dit-elle, que "les futurs enseignants doivent non seulement vérifier la compréhension littérale du texte, le sens premier du texte mais il faut également qu'ils s'interrogent avec les élèves, qu'ils leur posent des questions."

"L'une des remarques que fait le rapport insiste sur le fait qu'en France on fait moins le lien entre les texte littéraires ou documentaires et la vie quotidienne des enfants. Il faut les amener à se positionner en faisant des liens avec leur propre expérience, leur propre existence."

L'exemple du Québec

Alors quelles solutions pour améliorer le niveau de lecture de nos écoliers ? Il ne faut pas tout jeter, précise Martine Jacques, qui rappelle que la méthode d'apprentissage de la lecture est satisfaisante en France, mais il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. "Certaines méthodes, certains manuels proposent des ateliers de compréhension comme c'est le cas au Québec. Savoir lire des textes de plus en plus longs, comprendre des informations sous-entendues, apprendre à faire le lien avec la vie réelle."

"Il faut aider les futurs enseignants à prendre possession de ces documents, à en comprendre la logique pour les mettre en pratique en classe."

Un démarrage précoce de la lecture a des effets positifs

C'est ce que montre le rapport, plus on démarre tôt la lecture et le rapport au livre, plus les effets sont positifs. Cindy et son mari, ont trois filles, de 7 ans et demi et quatre ans et demi. Pour eux, c'est un rituel qui a débuté très vite avec leur aînée et qui se poursuit avec les jumelles. "C'est une habitude qu'on a pris très tôt, et là elle prend plaisir à lire, à dévorer les livres mais on s'assure qu'il y a une compréhension derrière. C'est important d'expliquer parfois certains mots, ça les aide ensuite à mieux écrire et à comprendre."

→ Écoutez ce jeudi "Le + INFO" sur la baisse du niveau de lecture des écoliers français à 6H48 et 8H19 et "Les trois idées reçues" avec Odile Guerin, la présidente régionale de la PEEP 21 à 7H12 et 8H42 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.