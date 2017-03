Le + INFO - Les conditions de travail des professeurs se sont-elles détériorées?

Le nombre de professeurs de l'éducation nationale en arrêt pour cause de burn-out est en hausse.Si l'on en croit les syndicats, les enseignants sont soumis à des pressions de la part de la hiérarchie. Les conditions de travail des professeurs se sont-elles détériorées? C'est le + INFO de ce lundi.

Le SNALC, le syndicat national des enseignants de lycées et collèges parlent de violences physiques et verbales dont sont victimes les profs, mais aussi de pressions de la part des chefs d'établissements. Résultat, selon une étude menée par l'Université de Bordeaux, 30 % des enseignants en début de carrière songent à changer de métier. Ce chiffre monte à 50 % dans le premier degré. La plupart du temps, l'enseignant n'est plus capable de répondre aux objectifs de sa hiérarchie : résultats scolaires, résultats des réformes scolaires, le tout dans un climat sécuritaire ultra-sensible.

Stress et burn-out

Le mal-être dont parlent les syndicats se traduit par du stress voire une état dépressif.14 % des professeurs se disent en burn-out, 1 sur 3 dans un état anxieux. Les syndicats parlent de quelques cas de suicide, dont 2 dans l'Académie de Dijon à quelques mois d'intervalle sans toutefois préciser le lieu et la date. Un mal-être qui peut déboucher sur un déplacement de l'enseignant voire même une démission. Selon un rapport présenté au Sénat en novembre 2016, le taux de démission de profs stagiaires dans le 1er degré a été multiplié par 3 entre 2012 et 2016, par 2 dans le second.

A 7 heures 50, l'invitée France Bleu Bourgogne est Isabelle Cheviet, secrétaire départementale du SNES