LE + INFO - Les trois idées reçues sur l'apprentissage

Promouvoir l'apprentissage et l'alternance en entreprise, c'est l'objectif d'Apprentissimo, le salon de l'apprentissage organisé par la CCI de Côte-d'Or qui se tient à Dijon jusqu'à ce mercredi soir. L'objectif est d'inciter les entreprises à signer des contrats avec des jeunes.

En 2016, 1124 contrats d'apprentissage ont été signés en Côte-d'Or. C'est bien, mais pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, la CCI de Côte-d'Or organise tous les ans Apprentissimo, le salon qui fait se rencontrer les jeunes à la recherche d'une formation, les entreprises qui recrutent les apprentis et les écoles qui forment les jeunes. Au salon Apprentissimo, une trentaine d'entreprises sont représentées. Elles proposent plus de 400 offres.

Changer l'image de l'apprentissage

Comme 7 autres régions, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 7 régions pilotes pour étendre l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. L'objectif est de diminuer le nombre de chômeurs chez les jeunes. Un quart des 25-30 ans sont à la recherche d'un emploi. Un apprenti a 7 chance sur 10 de trouver un emploi dans les six mois qui suivent sa formation.

Invitée à parler de l'apprentissage au micro de France Bleu Bourgogne, Audrey Maignot, conseillère apprentissage à la CCI de Côte-d'Or répond à trois idées reçues sur l'apprentissage :

1) L'apprentissage, c'est pour les mauvais élèves

Faux : "l'apprentissage n'est pas réservé aux mauvais élèves. Au contraire, l'apprentissage, c'est un rythme soutenu. On alterne les périodes en CFA où on fait 35 heures et des périodes en entreprises où on a un patron, des horaires à respecter. Le diplôme est le même que celui délivré en formation traditionnelle."

2) L'apprentissage mène vers les métiers à faibles salaires

Faux : "l'apprentissage concerne des hauts niveaux de qualification c'est à dire bac + 3, bac + 5 et même à un bas niveau de qualification, dans l'apprentissage on peut bien gagner sa vie".

3) Les entreprises se servent de l'apprentissage pour obtenir des exonérations fiscales

Vrai et Faux : "pour les entreprises, ça peut avoir quelques avantages, donc elles auraient tort de s'en priver. De là à dire qu'elles prennent uniquement des apprentis pour obtenir des aides financières, je ne pense pas. Prendre un apprenti, c'est aussi beaucoup d'investissement."