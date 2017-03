LE + INFO - Les trois idées reçues sur le classement des lycées

Le ministère de l'éducation nationale a dévoilé le classement des meilleurs lycées de France. En Côte-d'Or, c'est le lycée Carnot qui obtient le meilleur résultat avec un taux de réussite au baccalauréat de 98 %. En deuxième position, on trouve le lycée Saint-Bénigne.

Pour établir, le classement des meilleurs lycées, l'éducation nationale prend en compte le taux de réussite au baccalauréat et le taux d'accès au bac, c'est à dire, le parcours des élèves avant la terminale. Dans ce classement qui mélange lycées techniques et lycées professionnels mais aussi lycées publics et privés, six des dix meilleurs établissements de Côte-d'Or sont publics. Si ce classement intéresse les parents, les enseignants sont loin d'être convaincus. Maxime Reppert est le président du SNALC (Syndicat des Professeurs de Lycées et Collèges). Il répond à trois idées reçues sur le classement des lycées :

1) Il vaut mieux mettre ses enfants dans le privé pour qu'ils réussissent

Faux : dans les lycées publics et privés, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants pour des cours particuliers. Il faudrait en tenir compte dans le classement. Au final, ça fausse un peu les résultats.

2) Les enfants ont plus de chance dans les lycées de ville que dans les lycées de campagne

Faux : il y a plus de lycées en ville qu'en milieu rural, donc là aussi les résultats sont faussés.

3) Les professeurs se moquent des résultats tant qu'ils finissent leur programme

Faux : les professeurs sont très attachés aux résultats des élèves. Il n'y a pas de bons ou de mauvais lycées. Il y a juste des établissements qui dans un cadre socio-professionnel sont plus ou moins favorisés.