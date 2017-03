Le + INFO - Les trois idées reçues sur les mathématiques

Les mathématiques, une matière austère et difficile qui échappe à beaucoup d'élèves ? c'est pour lutter contre les a priori que le rectorat organise du 13 au 19 mars, la semaine des mathématiques. Des actions pédagogiques, des jeux et des concours sont organisés dans les écoles, collèges et lycées.

Quand on est bon en maths, on peut tout faire ! Quel élève n'a pas un jour entendu cette réflexion ? décrocher un bac S, c'est l'assurance d'avoir plus tard un bon travail. Le problème, c'est que les mathématiques ne passionnent pas tous les élèves. Pour Valentine, élève en classe de terminale STMG , les maths, " c'est abstrait et enseigné par des professeurs qui ne sont pas toujours de bon pédagogue".

Rendre les mathématiques plus attrayant

Résultat : le niveau des élèves en mathématiques baisse. Les petits Français scolarisés en CM1 ont les moins bon résultats en mathématiques de l'Union Européenne, selon l'étude TIMSS. L'objectif de cette semaine c'est de rendre les mathématiques plus attrayant au travers de jeux ou concours ludiques. Dans l'académie de Dijon, plusieurs établissements scolaire participent à cette semaine notamment le collège Edouard Heriot à Chenôve. Khalid Fouad, professeur de mathématiques a accepté de répondre à 3 idées reçues sur les mathématiques.

1) Les mathématiques, c'est abstrait

Vrai et Faux : tout dépend du niveau. Au collège, on essaye de montrer à travers des exemples concrets des propriétés mathématiques. Après, on est obligé d'utiliser le calcul littéral pour donner des formules. Et derrière ces formules, on peut remplacer les lettres par des nombres.

2) Les mathématiques c'est difficile

Vrai et Faux : les maths c'est comme le sport, pour gagner il faut faire des efforts. Pour arriver aux résultats, il faut chercher un peu, prendre son stylo, écrire des formules. Le plus important avec les mathématiques, c'est la recherche. C'est aux élèves de construire leur raisonnement. Le professeur c'est un peu le décodeur.

3) On ne peut pas s'amuser avec les mathématiques

Faux : il y a des initiatives comme le concours kangourou qui montre que les mathématiques ça peut être ludique.