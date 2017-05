LE + INFO - Les trois idées reçues sur les rythmes scolaires

Va t-on revenir à la semaine des quatre jours à l'école ? Emmanuel Macron souhaite un assouplissement des rythmes scolaires. Les communes qui le souhaitent pourrait revenir à la semaine des quatre jours. C'est le + INFO de ce lundi.

Après Gilbert Menut, le maire de Talant, Ludovic Rochette, la maire de Brochon et président de l'association des maires de Côte-d'Or ne cache pas son envie de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. "Par expérience, on sait que la mise en place a été très compliquée, par les retours que l'on a sur le terrain, je suis pour une remise en cause avec souplesse. Et puis, il faut arrêter de vouloir tout faire pareil en France", déclare le vice-président du Conseil départemental . Ludovic Rochette, le président de l'association des maires de Côte-d'Or répond à trois idées reçues sur les rythmes scolaires :

1) Ce sont des villes dirigées par un maire de droite qui sont contre la semaine de 4 jours et demi

Faux : "quand on se place du point de vue de l'enfant et des municipalités, il n'y a pas de droite ou de gauche. J'espère que l'on a dépassé ce clivage encore une fois pour le bien des enfants.

2) Les enseignants ne veulent pas travailler le mercredi matin

Faux : "actuellement, la plupart des enseignants travaillent le mercredi. Il faudra voir avec l'éducation nationale. Moi je suis enseignant. Je travaille le mercredi."

3) Une coupure le mercredi, c'est bien pour le rythme des enfants

Vrai : "une journée de scolarité plus les NAP, c'est trop long. Les enfants rentrent de l'école fatigués. Je vous le dit en tant que père de famille."