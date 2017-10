LE + INFO - Trois idées reçues sur l'orientation post-bac

Alors que l'Université de Bourgogne fait sa rentrée, cinq bacheliers côte-d'oriens se retrouvent sans affectation. Leurs voeux n'ont pas été retenus par le site Admission post-bac (APB). Les services du rectorat travaillent encore pour leur trouver une solution.

A l'occasion de la rentrée étudiante, et alors que cing bacheliers côte-d'oriens se retrouvent sans affectation, on déconstruit quelques idées reçues sur l'orientation post-bac avec Anne de Rosario, chef du service académique d'information et d'orientation.

Il y a de plus en plus de jeunes qui quittent l'école sans diplôme

FAUX : " Dans l'académie, nous avons développé depuis trois ans un plan pour la persévérance scolaire et nous avons de moins en moins de jeunes qui quittent le système scolaire sans diplômes ."

De plus en plus de bacheliers choisissent une orientation par défaut

FAUX : " Les bacheliers font eux-mêmes leurs voeux sur APB et nous n'avons pas la possibilité de changer ou de faire évoluer leurs voeux. Plus de 90 % de nos élèves ont eu une proposition sur au moins un de leurs voeux. "

Le système APB sera supprimé l'an prochain

VRAI ET FAUX : " Le site APB ne va pas être supprimé, par contre il va sûrement être amélioré. Le ministère a constitué plusieurs groupes de travail, d'experts, qui vont lui faire un certain nombre de propositions d'ici la fin du mois d'octobre. "