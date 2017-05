Le jeu du "rêve indien" aurait pu très mal tourner vendredi dernier au collège Firmin Roz de Limoges

Un jeu très dangereux est à la mode dans les établissements scolaires, notamment en Limousin. Comme la semaine dernière au collège Firmin Roz de Limoges. Un élève a voulu expérimenter le jeu dit du "rêve indien". L’expérience s'est terminée à l’hôpital. Le collège tire la sonnette d'alarme.

Un élève de 6e du collège Firmin Roz a été conduit à l’hôpital vendredi dernier, après avoir essayé le jeu dit du « rêve indien. L'idée étant, comme dans le jeu du foulard, de s’hyper ventiler avant de couper sa respiration. Cela provoque des évanouissements précédés de sensations hallucinatoires. Pour tenter l’expérience, le jeune garçon s’est enfermé dans les toilettes avec deux de ses camarades, présents pour le réveiller en cas d’évanouissement, en mettant une claque ou des tapes sur la poitrine. Et c'est ce qu'il a fallu faire, vendredi dernier, car le collégien s'est évanoui.

Petites sensations pour gros danger

Il s'est d’ailleurs cogné la tête en tombant. Aussitôt, l'encadrement a été prévenu. Sa mère a ensuite été appelée pour qu’elle emmène son fils faire des examens à l'hôpital. Finalement rien de grave pour lui, mais ce jeu, comme ses prédécesseurs, peut s'avérer particulièrement dangereux. Quand on obstrue les voies respiratoires et que l'on prive ainsi son cerveau d'oxygène, cela peut provoquer la mort, ou des séquelles irréversibles sur le fonctionnement du cerveau. Altération de la mémoire, cécité ou surdité partielle, épilepsie, ou encore risque d'atteinte cérébrale avec vie végétative.

Risque de mort ou de séquelles graves pour le cerveau

Une menace prise très au sérieux par la principale du collège qui a décidé d’alerter par texto, tous les parents des élèves de 6 e et 5 e. Car les plus jeunes seraient les plus tentés par ces « expériences » terriblement dangereuses. Sachant que d'autres élèves du collège Firmin Roz ont déjà essayé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. En termes de prévention, il faut savoir qu'il existe des ateliers de secourisme, lors desquels l'obstruction des voies aériennes et ses conséquences, sont abordés avec les élèves. Mais il n'y a pas d'atelier thématique sur ces jeux dangereux, pour ne pas en faire la publicité auprès des jeunes.