Le lycée agricole d'Ahun organise des portes ouvertes... virtuelles !

Les portes ouvertes du lycée agricole d'Ahun, prévues en mars, ont été annulées à cause du confinement. Qu'à cela ne tienne : elles auront lieu virtuellement, par visioconférence, les 15 et 16 mai.

Organiser des journées portes ouvertes en gardant ses portes fermées : c'est le défi qu'a décidé de relever le lycée agricole d'Ahun, en Creuse. A cause de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, impossible d'accueillir les futurs élèves et les parents. Les journées portes ouvertes prévues en mars ont été annulées. Elles auront lieu malgré tout, virtuellement, vendredi 15 et samedi 16 mai.

Tout se déroulera sur le site internet du lycée agricole d'Ahun. Il n’y aura pas de petit robot qui se balade dans le lycée pour vous faire visiter toutes les pièces comme si vous y étiez, mais à la place vous pourrez voir des films et des photos qui présentent chaque filière, de la quatrième au BTS.

Visioconférences avec les professeurs

Les parents pourront poser leurs questions en direct aux enseignants, par écrans interposés, via l'application Zoom. Cinq "salles virtuelles", c'est-à-dire cinq visioconférences sont prévues : pour le collège, la filière générale et technologique, l'agriculture, l'eau et l'aquaculture et les services aux personnes.

Géraldine Eteve est professeure en économie sociale et familiale. Les visioconférences, depuis le confinement, elle a l’habitude ; elle n’a donc pas peur que ça tourne à la cacophonie : "Avec mes élèves, ça se passe très bien, chacun demande la parole avant de s'exprimer. Je n'appréhende pas du tout ces portes ouvertes, au contraire je suis impatiente de voir les parents et de répondre à leurs questions, car ce sera leur seul lien pour parler de l'avenir de leur enfant."

Pour le directeur de l'établissement, Jean-Pierre Lafaye, c’était inimaginable de ne pas organiser de portes ouvertes cette année : "C'est essentiel, c'est important, ça permet de mesurer l'attractivité et d'évaluer le nombre de candidats pour chaque filière afin de se projeter sur la rentrée."