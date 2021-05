Le lycée agricole de Valabre à Gardanne bloqué depuis lundi matin par les élèves

Depuis lundi et la reprise des cours en présentiel, le lycée agricole de Valabre à Gardanne est bloqué par les élèves. Tous les cours sont annulés. Les lycéens protestent contre les épreuves du baccalauréat et demandent le contrôle continu.

Alors que les épreuves d'oral de philo et de grand oral du bac sont programmées dans 4 semaines, partout en France, les lycéens à l'appel de l'UNM protestent contre les épreuves du baccalauréat en présentiel et demandent le contrôle continu pour tous les élèves. Ils ont le sentiment de ne pas être prêts pour ce nouveau bac mis en place à marche forcée.

Au lycée agricole de Valabre, tous les cours sont annulés

A Gardanne, depuis lundi matin, le lycée agricole de Valabre est bloqué par les élèves, soutenus par leurs professeurs. Sur une banderole on peut lire " Education répressive, étudiants dépressifs". Tous les cours sont annulés. Ce blocus est reconductible jusqu'à vendredi.

Devant le lycée, Romane élève de terminale ne cache pas son inquiétude. "On ne comprend pas l'inégalité. L'an passé, les terminales ont eu toutes les épreuves en continu. Nous, on est embêtés depuis la première et pourtant on doit passer la philosophie et le grand oral alors qu'on est pas prêts. Certaines personnes ont des problèmes d'internet chez eux, d'autres sont en décrochage scolaire. On va se prendre un mur"

Eric est professeur d'EPS au lycée agricole de Valabre et il soutient ses élèves : "Ce qu'ils vivent est difficile. Ils n'ont pas tous les mêmes aides à la maison. Certains ont un seul ordinateur pour trois ou quatre personnes de la famille. Ça fait beaucoup de choses à régler. Ce n'est pas simple, ils sont inquiets et stressés. Il faut les soutenir. On comprend leur inquiétude". Un soutien partagé par Andrée, professeur d'espagnol qui a toutefois une inquiétude "On s'est battus pour que les élèves reviennent en présentiel à 100 % toute la semaine et on est désœuvrés de voir qu'on ne pas faire cours. Je me dis que si ces épreuves ne sont pas annulées, les élèves se tirent une balle dans le pied car ils vont rater une semaine de cours".

Partie de volley improvisée devant le lycée agricole de Valabre, bloqué © Radio France - Emilie Briffod

De son côté, le ministre de l’éducation déclare rester " ouvert à des aménagements possibles" ajoutant "ne pas vouloir un contrôle continu intégral". Jean-Michel Blanquer rappelle que les épreuves d'enseignements de spécialités ont déjà été annulées en mars et remplacées par un contrôle continu.