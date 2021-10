Le lycée Blaise Pascal de Châteauroux participe à l'expérience "Élève ton blob" avec Thomas Pesquet

Le lycée Blaise Pascal de Châteauroux fait partie des 4.500 établissements qui débutent ce lundi 11 octobre une expérimentation avec Thomas Pesquet depuis l'ISS : "élève ton blob". Le but est de voir comment l'organisme unicellulaire "blob" évolue sur Terre et dans l'espace.

Le lycée Blaise Pascal de Châteauroux possède depuis ce lundi 11 octobre une "blob zone", une salle dédiée à l'expérimentation avec Thomas Pesquet, dans le cadre de la mission Alpha. À l'intérieur, les élèves et leur enseignant ont accroché une photo de la créature sur leur blouse blanche. Tout le monde est en effervescence pour ce début d'expérimentation.

"En partenariat avec le CNES et le CNRS, on va devoir réveiller le blob et voir son comportement, dans une boite qui ne contient pas de nourriture et dans une autre qui en contient. Les résultats vont être analysés via des photos, comment le blob grossit, se déplace, etc.", explique Nicolas Debrus, enseignant en biotechnologie. Ce lundi, les élèves de 1ère STL ont débuté l'expérience en plaçant le blob dans des boîtes en carton, une ouverture sur le dessus permet à une tablette de prendre des photos toutes les dix minutes, pendant une semaine.

A gauche, le blob endormi. A droite, le blob réveillé. © Radio France - Léa Dubost

Une expérience inédite

Le blob est un organisme unicellulaire, qui n'est ni plante, ni animal, ni champignon. Il est capable de se déplacer, de se nourrir et même de transmettre ses apprentissages à un congénère. "Je ne connaissais pas du tout le blob avant. C'est hyper intéressant de participer à cette expérience, on apprend beaucoup. Et savoir que Thomas Pesquet fait pareil dans l'espace, c'est cool", raconte Nancy, élève de 1ère STL au lycée Blaise Pascal.

Leur professeur, Nicolas Debrus, lui non plus ne connaissait pas le blob avant d'entendre parler de cette expérimentation. "Je me suis laissé tenter car je trouve ça fascinant. Je me suis dit que les élèves allaient apprécier, et c'est le cas. Tout le monde s'investit", confie l'enseignant.

Le lycée Blaise Pascal a jusqu'à fin novembre pour rendre les résultats de l'expérience. Ils seront analysés, comparés à ceux de Thomas Pesquet, et publiés dans une revue scientifique internationale.