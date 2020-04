Le lycée Branly d'Amiens fabrique des valves pour des masques respiratoires

Au lycée professionnel Edouard Branly d'Amiens, quinze enseignants se relaient actuellement pour fabriquer du matériel pour aider les établissements hospitaliers de la région à faire face à la crise sanitaire du coronavirus.

L'établissement compte notamment cinq imprimantes trois dimensions qui ont déjà servi à fabriquer quarante-cinq valves pour des masques respiratoires. L'idée est venue d'un professeur de lettres et d'histoire du lycée voisin Edouard Gand. "J'ai vu sur internet que des Italiens avaient produit des valves pour le fameux masque Decathlon", raconte Louis Teyssedou.

Les valves sont imprimées en 3D - Lycée Edouard Branly

Se rendre utile

Sachant qu'il y avait des imprimantes au lycée Branly et que le fichier du modèle de fabrication avait été mis en ligne par l'équipe italienne, il a lancé l'idée et la fabrication a débuté la semaine dernière.

"Imprimer une valve prend environ trois heures", détaille Louis Teyssedou qui travaille de concert avec d'autres enseignants et notamment avec Christophe Picard, professeur d'ingénierie informatique. Une petite cinquantaine de valves sont sorties des ateliers et ont été livrées au CHU d'Amiens ainsi qu'à l'hôpital de Doullens.

"Les urgences de Doullens utilisent ces masques avec les valves avant l'étape du respirateur pour de la ventilation non invasive", explique Louis Teyssedou qui a eu des retours de l'établissement de Doullens et qui a aussi contacté le centre hospitalier d'Abbeville. L'établissement est aussi en lien avec l'hôpital de Berck-sur-Mer et la clinique Victor Pauchet d'Amiens.

Des masques, des sur-blouses, des tabliers

Et les enseignants volontaires ne s'arrêtent pas là. "Nous avons une cinquantaine de machines à coudre", précise Lisa Morin , proviseur adjoint du lycée Branly. 400 masques ont été fabriqués et livrés au CHU d'Amiens ainsi que 250 tabliers à partir de sacs poubelle.