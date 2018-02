Vierzon, France

L'industrie de l'aéronautique cherche à recruter et mise sur les jeunes étudiants. Des entreprises comme Mécachrome, Nexter ou MBDA avaient même un stand ce samedi pendant les portes ouvertes du lycée Henri Brisson à Vierzon. "On est dans la phase opération séduction", reconnaît l'un des intervenants, arrivé du Gers et qui avait apporté des casques de réalité virtuelle et des simulateurs de vol.

Former les étudiants dans un secteur porteur et en tension

C'est une première dans l'académie Orléans-Tours : le lycée Henri Brisson de Vierzon vient de recevoir un label pour deux de ses formations : celle en usinage et celle en maintenance des équipements industriels. Le label concerne aujourd'hui des formations en bac pro, puis les BTS seront également concernés dès la rentrée, avec un diplôme labellisé.

L'atelier du lycée Henri Brisson de Vierzon. © Radio France - Adèle Bossard

L'objectif est que la formation réponde au mieux aux besoins des ces entreprises. Car cette industrie représente 20 000 emplois en région Centre-Val-de-Loire, mais 500 postes étaient encore non pourvus cette année. Le secteur devrait rester en tension dans les années qui viennent, notamment avec les commandes décrochées récemment par Airbus.

16 semaines de stage sur 22 dans l'aéronautique

Grâce à ce label, les élèves en bac pro devront réaliser 16 de leurs 22 semaines de stages dans l'aéronautique, précise le proviseur du lycée, Frédéric Couturier. Les enseignants seront également formés aux besoins du secteur, ils seront dégagés sur une partie de leur temps de service pour adapter leur formation.

Avec cette spécialité dans l'aéronautique, le lycée Brisson peut garantir une embauche en sortie de formation : "on reçoit aujourd'hui plus d'offres d'emplois qu'on a d'étudiants", résume Frédéric Couturier. Des entreprises comme MBDA ou Mécachrome qui recrutent à un salaire toujours supérieur au Smic : 1 500 euros nets mensuels au moins, et jusqu'à 3 000 ou 4 000 euros pour un ingénieur.