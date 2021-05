Le lycée Cassin à Bayonne bloqué pour réclamer le contrôle continu pour le Bac

Le lycée Cassin à Bayonne bloqué ce matin par de nombreux élèves en première et terminale. Un blocus appelé nationalement par le syndicat "Union nationale lycéenne" (UNL). Les étudiants veulent interpeller le gouvernement et plus particulièrement leur ministre de tutelle Jean-Michel Blanquer et faire remplacer les épreuves finales du Bac par du contrôle continu.

Le lycée Cassin a donc répondu à l'appel national de se mobiliser ce lundi, à l'occasion de la rentrée en présentiel des élèves. Une poignée d'entre eux s'étaient donnés rendez vous sur les réseaux sociaux pour venir tôt devant leur établissement afin de le bloquer. A l'aide de grillages, et de poubelles, ils ont pu bloquer les deux portails principaux. Ils ont ensuite tenté de bloquer l'accès par l'accueil, mais en laissant une entrée filtrante, pour laisser rentrer certains élèves, et en particulier les élèves en prépa scientifique qui avaient un concours ce lundi matin.

Un petit attroupement d'élèves devant la dernière entrée du lycée via l'accueil laissée filtrante par les bloqueurs © Radio France - Anthony Michel

Les élèves de première et de terminale du lycée Cassin ont donc souhaité répondre à cet appel national pour demander en effet à ce que les épreuves finales du Bac qui doivent se tenir en juin passent en contrôle continu. Une grande partie des épreuves du Bac, dont les nouvelles E3C, les épreuves communes, avaient d'orès et déjà été mises en contrôle continu, mais au mois de juin, les élèves en première devraient toujours avoir les épreuves de français, et en terminale de philosophie et leur grand oral. "Toutes les autres matières sous contrôle continu, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait pas laisser le français en contrôle continu", explique Elea, élève de première qui faisait partie des premiers à bloquer l'établissement ce matin. Si la plupart des étudiants soulignent avoir eu beaucoup de cours en présentiel en comparaison avec d'autres établissements, mais les cours en distanciels ont vraiment pesé dans l'apprentissage de certains. "Déjà, sur la moitié de l'année, j'ai la moitié du programme, sur l'autre moitié, on était en présentiel, donc on a essayé de rattraper, mais là, on a fait déjà deux semaines de visio (pendant le mois de confinement) et avoir un texte à travers un écran et essayer de faire une analyse de chaque mot à travers un écran et d'écouter une prof sans la voir, sans rien faire, c'est hyper compliqué" poursuit Elea.

Si une poignée d'élèves a lancé le blocus, la plupart des autres lycéens arrivés pour leurs cours de 8h, soutiennent le mouvement, car si effectivement à Cassin, ils ont pu suivre une grande partie de leurs cours en présentiel, ils sont solidaires avec les autres lycéens de France qui n'ont pas forcément été aussi bien lotis qu'eux."On ne peut pas arriver au Bac avec des élèves qui, eux, sont préparés à fond parce que les profs ont été là et d'autres élèves qui n'ont pas eu cette chance. Non, l'injustice elle est là" s'agace Shanna qui soutient le blocus.

Les élèves ont décidé de maintenir le blocus toute la matinée.