Le Lycée Chevalier d'Eon de Tonnerre fait partie des établissements les plus performants

Trois établissements de l'Yonne obtiennent un taux de réussite de 100 % au bac, le Lycée Saint-Etienne à Sens, le Lycée Saint-Joseph à Auxerre et le Lycée Pierre Larousse à Toucy. Le Lycée Jacques Amyot à Auxerre obtient dans l'Yonne le meilleur taux de lycéens qui entrent en seconde et qui décrochent le Bac (96%).

Mention spéciale au Lycée du Chevalier d'Eon à Tonnerre qui obtient 100 % de réussite pour le Bac Pro et 98% pour le Bac Général. Une grande satisfaction pour son proviseur Franck Cucheval.

France Bleu Auxerre : c'est une grande fierté pour vous ?

Franck Cucheval : Tout à fait, même si je prends mon poste cette année. C'est un travail des équipes avec un taux de réussite dans la voie professionnelle qui succède à un taux de 100% de réussite en 2019 et de 97% en 2020. Identiquement pour la voie générale avec 98%.

Ce qui est important, ce sont aussi les taux d'accès de la seconde ou première vers le Bac. Là nos taux sont aussi très importants. Il est de 96% par exemple en 1ère pour la voie professionnelle.

Le suivi est le secret de la réussite ?

Oui, c'est un accompagnement des élèves très précis. Nous sommes un Lycée à taille humaine avec un peu plus de 500 élèves. Nous avons aussi des équipes stables tant qu'enseignants, vie scolaire ou agents. Les enseignants connaissent bien leurs élèves et les suivent bien et ont des liens avec les familles.

Nous avons du tutorat avec les élèves quand il faut les aider à progresser, de la pédagogie de projets aussi. Nous travaillons avec l'offre culturelle du tonnerrois, comme la librairie, le cinéma, la médiathèque. Nos enseignants sont investis dans la réussite de nos élèves.

C'est important aussi pour l'image du Lycée ?

Oui pour son image dans le tonnerrois et au delà. Dans la voie professionnelle par exemple pour le Bac Pro assistance soins et services à la personne, on recrute sur l'ensemble du département. Cela permet aux élèves de Sens ou Joigny de venir à Tonnerre et de sortir avec un diplôme ou de continuer en BTS.

Pour accueillir ces élèves nous avons un internat. Depuis trois ans d'ailleurs 100% des internes ont eu leur Bac.