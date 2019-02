Le lycée de Fécamp Maupassant-Descartes installe un mât d'éolienne pour ses élèves

Fécamp, France

Difficile de le manquer. Un mât d'éolienne vient d'être installé sur le site du lycée Maupassant-Descartes, les travaux sont sur le point de se terminer et les premiers cours auront lieu à la rentrée prochaine. Il mesure vingt mètres de haut, pèse 7 tonnes. Ce mât, une fois opérationnel, sera très précieux pour les élèves du BTS "Maintenance des systèmes éoliens" . "En haut, les élèves feront une activité pédagogique, explique le responsable de la formation Christophe Picard. Par exemple, ils remplaceront ou répareront une pièce. Et la grosse différence c'est qu'ils le feront à vingt mètres de hauteur. Et ça, c'est important parce que quand vous travaillez dans l'éolien il y a une grosse part sur la préparation du chantier. Pour nos étudiants par exemple, il s'agira de préparer la caisse à outils et ne pas oublier la clé de 17 quand on est à vingt mètres de haut."

Pour l'instant les élèves apprennent à grimper sur des échelles en atelier © Radio France - Guillaume Farriol

Ce mât permettra également aux élèves d'appréhender la hauteur inhérente à leur futur métier. Jusqu'ici, pour apprendre les bons gestes et les règles de sécurité, les élèves s’entraînent à grimper sur des échelles de 5 mètres en atelier. "C'est beaucoup plus difficile de monter vingt mètres d'un coup que cinq mètres par cinq mètres comme ce que nous avons ici, assure Vincent, élève en première année du BTS Maintenance des systèmes éoliens. Avec ce mât c'est sur que nous apprendrons mieux les gestes et nous serons mieux préparés à notre futur métier."

Pour l'instant, il n'existe que cinq mâts comme celui-ci en France destinées à la formation. De quoi rendre encore plus attractif ce BTS très demandé et qui offre systématiquement un emploi à ses diplômés.