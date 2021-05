Le Lycée de l'Image et du Son bloqué par les lycéens à Angoulême

Le LISA, Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême est bloqué ce mardi par les lycéens. Ils demandent l'annulation du bac philo, du bac français et du grand Oral. Selon eux, la situation sanitaire chaotique ne permet pas de passer le bac en présentiel. Ils demandent un contrôle continu.

A Angoulême, le Lycée de l'Image et du Son (le LISA) est bloqué depuis ce mardi matin par des lycéens.

Ils étaient une centaine en début du matinée, ils sont toujours une quarantaine en fin de matinée.

Dans une ambiance de musique techno, ils ont installé des palettes à l'entrée du lycée, et pas mal de petites pancartes en carton. Ils demandent que le bac philo, le bac français et le grand oral soient annulés, à cause d'une année très chaotique sur le plan sanitaire. Selon eux le bac en présentiel ne peut pas avoir lieu, il doit être remplacé par un contrôle continu.