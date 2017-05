Le lycée Edmond Perrier de Tulle donne la parole à ses élèves avec une vraie radio

Cette semaine du 15 au 19 mai les élèves du lycée Edmond-Perrier de Tulle ont leur propre radio. Une opération initiée par le lycée en partenariat avec une agence spécialisée. Il s'agit surtout de donner la parole aux lycéens pour favoriser leur rencontre et les échanges.

C'est le proviseur qui a lancé l'idée au départ. Il avait découvert cette opération dans un établissement où il avait travaillé auparavant. Ce n'est pas pédagogique à proprement parler. Mais on n'en est pas si loin pour autant selon Didier Guilbault. "C'est un dispositif qui donne confiance aux jeunes. " Et qui leur permet aussi finalement de mettre en pratique certains enseignements qu'ils ont reçus depuis tant d'années scolaires.

Une centaine d'élèves volontaires

"Good Morning Perrier", c'est le nom de cette radio éphémère, émettra tous les jours de cette semaine de 7h à 22 h. En direct et en rediffusion. 80 élèves se sont portés volontaires pour intervenir sur l'antenne, plus une vingtaine pour la technique. Un studio de diffusion a été installé dans une salle de classe par l'agence spécialisée Mediacoms basée à Bourges. L'originalité et la force de la radio c'est d'émettre sur la bande FM , fréquence 107.5. Une diffusion sur internet sur le site du lycée www.edmondperrier.fr permettra également d'écouter les émissions.

Sans tabou

Et les élèves ont carte blanche. "A la condition de respecter toutes les opinions possibles et avec l'obligation de ne pas être négatif par rapport au fonctionnement de l'établissement" explique le proviseur. Et cette liberté a notamment séduit Camille, élève de terminale. "On peut parler de ce qu'on veut, avec qui ont veut et sur la durée qu'on veut. On a des collaborations entre secondes et terminales, entre différentes séries ce qu'on ne fait pas d'habitude au lycée.". Seule contrainte : comme dans toutes les radios françaises, les lycéens tullistes doivent respecter le quota de 40 % de chansons françaises.