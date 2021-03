Le lycée franco-allemand de Sarrebruck, autre victime des restrictions à la frontière

A Sarrebruck, la moitié des 1.000 élèves du lycée franco-allemand vivent en France, certains enseignants, et même Stefan Hauter, son proviseur. Mais depuis que l'Allemagne a placé la Moselle comme "zone d'alerte maximale" à cause de l'épidémie de coronavirus et restreint les passages à la frontière entre le département et la Sarre, la vie est compliquée au sein de l'établissement. Car chacun doit, quotidiennement, justifier d'un test négatif de moins de 48h.

Dans un communiqué publié lundi 7 mars, les personnels du lycée dénoncent des "conséquences négatives considérables sur la situation psychologique de nos élèves" car ils constatent que "tous les élèves et enseignants résidant en France se trouvent plus ou moins exclus de l’établissement."

Dix à vingt absents chaque jour

Chaque jour en effet, Stefan Hauter reçoit 10 à 20 appels de parents qui préviennent que leur enfant n'a pas pu franchir la frontière. Les transports sont également compliqués : les bus scolaires ne circulent plus entre les deux pays, pas plus que le Saarbahn, le tram sarrois qui s'arrête dorénavant à la frontière. Chacun espère un assouplissement rapide des règles afin de retrouver un fonctionnement normal.

Nous voulons nous faire entendre auprès de Berlin pour qu'il y ait une concertation politique avant ces prises de décisions pour faciliter la vie à la frontière

Lycée et centre de dépistage

Certains parents d'élèves réclament de pouvoir rétablir des cours en distanciel, alors que les établissements scolaires en Allemagne viennent juste de reprendre peu à peu les cours en présentiel. En attendant, le lycée franco-allemand de Sarrebruck s'est transformé en vaste centre de dépistage. Environ 500 élèves sont testés deux fois par semaine. Une organisation très contraignante reconnait la direction du lycée.