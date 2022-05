Le lycée George Sand de la Châtre a organisé son deuxième concours d'éloquence à Nohant-Vic

Quelques heures avant la grande finale, ce n'est pas du Chopin que l'on entend devant l'amphithéâtre du même nom, au domaine de George Sand de Nohant-Vic, mais "La tribu de Dana", ou encore des cris de ninjas. Ce sont les élèves du lycée George Sand de La Châtre qui aident leurs trois camarades finalistes du concours "Éloquencez-vous", deuxième édition.

Préparer les élèves pour le bac... et l'avenir

Ce concours, organisé pour la première fois par le lycée castrais lors de l'année scolaire 2018-2019, est une succession de nombreuses étapes pour tous les élèves de première, générale et technologique. "C'est un projet pédagogique auquel ils participent tous : le but, c'est d'essayer, au moins, pour se rendre compte du pouvoir de la parole" explique Charlotte Gattulli, professeur de Français et membre du comité d'organisation du concours.

En début d'année, tous les élèves doivent écrire un texte destiné à être déclamé : les cinq meilleurs des différentes classes sont sélectionnés. cette année, ils étaient 20 à participer à la finale interne, durant laquelle ils ont dû travailler sur des sujets tels que "Aujourd'hui, c'est demain", ou "Le coup de foudre est-il mortel ?". Pour chaque sujet, un élève défendait la positive, l'autre la négative.

L'avocat Bertrand Perrier était membre du jury. © Radio France - Marie Dorcet

Le but, ce n'est pas de gagner la grande finale, face au lycée Pierre et Marie Curie cette année, mais bien d'apprendre à manier la parole. "Ils ont des épreuves d'oral en Première et en terminale, c'est une façon ludique de les préparer. Et puis la parole, c'est aussi qui on est, il y a plein de choses qui rentrent dans l'éloquence, donc on voulait qu'ils se rendent compte du pouvoir oratoire" explique l'enseignante.

"Avant, je devenais rouge lors des exposés"

Cette finale du concours, Laura Brisse n'aurait jamais pensé y arriver il y a quelques années. La lycéenne de 15 ans explique avoir été extrêmement timide pendant de nombreuses années. "Au collège c'était très dur de lever la main, je devenais toute rouge lors des exposés... Ça a commencé à aller mieux au lycée, et je pense que ce concours m'a apporté beaucoup plus de choses pour l'avenir".

Sans compte que cette épreuve a créé une forte cohésion entre les élèves, issus de différentes classes. "Même ceux qui ne seront pas sur scène verront la progression de leurs camarades, et rien que ça, c'est génial. Je suis très fière de mes élèves" sourit Charlotte Gattulli.

Après cette deuxième édition réussie, le lycée George Sand de La Châtre compte continuer à organiser ce concours. © Radio France - Marie Dorcet

Lors de cette finale, les six élèves se sont affrontés sur trois sujets : "Tous les trésors ne sont pas d'or et d'argent", "Être fils ou fille de, est-ce un avantage ?" et "La vraie vie est ailleurs". Parmi le jury notamment, l'avocat auprès du conseil d'Etat et de la cour de cassation Maître Bertrand Perrier.

Et même si l'important, c'est de participer, les lots avaient de quoi donner envie : des chèques cadeaux de 200, 150 et 100 euros pour les trois premiers.

Le lycée George Sand de La Châtre compte bien organiser à nouveau ce concours dans les années à venir. Pourquoi pas face à des lycées d'autres régions.