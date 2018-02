Laval, France

C’est une approche globale et complète que le lycée Haute-Follis a choisi de mener. L’établissement ne se contente pas de placarder sur ses murs des affiches de prévention. Il travaille depuis plusieurs mois avec l’Association Génération Médiateurs.

Une formation pour gérer les conflits

Les professeurs mais aussi les élèves sont formés à devenir médiateurs. Le but ? Être en capacité de gérer les potentiels conflits au sein de l’école. Actuellement, une cinquantaine de professeurs est formée, et une trentaine d’élèves. Emma, 16 ans, a choisi de devenir médiatrice "pour pouvoir aider les gens, que ce soit au lycée ou dans le contexte familial". Sa camarade Léa, 16 ans, poursuit : "On ne se rend pas toujours compte qu’il y a du harcèlement dans notre lycée. Il y a des gens qui sont vraiment touchés. S’ils peuvent s’exprimer, faire part de leurs problèmes et que ça s’arrange, ça me tient à cœur. "

Le harcèlement scolaire est toujours un sujet d’actualité. Environ 700 000 élèves en sont victimes chaque année. "Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de harcèlement, commente Mathilde, 16 ans. Il faut continuer à faire de la prévention."

Faire connaître la médiation

L’établissement a accueilli de septembre à décembre Pauline Catteau, étudiante en psychologie et volontaire en service civique pour l’Association Génération Médiateurs. Elle a réalisé avec les élèves médiateurs deux vidéos : une présentant le concept de médiation, et une autre de prévention contre le harcèlement scolaire.

La première vidéo est une mise en scène de deux médiateurs lycéens accompagnant deux autres élèves, en conflit. C’est un outil à destination des autres établissements, des professeurs et élèves, mais aussi des parents. Le clip met en avant les différentes étapes de la médiation.

Médiateurs et médiés doivent se présenter, avant de définir un cadre et des règles. Puis chaque élève expose les faits, sa version du conflit. Chacun explique son ressenti, ses besoins, et les solutions qui lui semble adéquates. Les médiateurs sont chargés d’écouter, de reformuler les propos tenus, et de veiller à ce que les règles soient respectées. Enfin, ils trouvent un accord entre les deux élèves en conflit.

Pauline Catteau a accompagné les élèves médiateurs dans la réalisation du clip pendant 4 mois. © Radio France - Justine Guitton-Boussion

Un clip de prévention

La deuxième vidéo est spéciale, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du concours "Non au harcèlement" organisé par le Ministère de l’Education nationale. Pendant quatre mois, Pauline Catteau et dix élèves médiateurs ont travaillé sur ce projet.

Ils ont choisi un format "proche de la bande-annonce" : des images d’un personnage insulté et moqué se succèdent. Les lycéens ont également travaillé sur le format des réseaux sociaux, puisque le clip présente des extraits de « snaps » (des vidéos extraites du réseau social Snapchat).

Pour Pauline Catteau, cette vidéo est un moyen de "sensibiliser" et de "donner la parole" aux personnes harcelées. Elle insiste également sur les coulisses de sa création : "Ça nous a permis de parler d’autres sujets, confie-t-elle. De suicide, de consommation de drogues, de sécurité routière, de responsabilités."

Le clip va être envoyé au Rectorat de Nantes ce mois-ci. Le jury de l’Académie se réunira en février pour sélectionner les meilleures productions (affiches et vidéos). Celles-ci seront ensuite envoyées au jury national. Les résultats seront connus au mois de mai prochain.